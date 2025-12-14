Συμβαίνει τώρα:
Κατερίνα Γαβαλά: Κάποτε είχα σχέση με έναν πολύ διάσημο τραγουδιστή, θα μπορούσα να το έχω εκμεταλλευθεί

«19 χρονών μπήκα στις σειρές του Νίκου Φώσκολου, ήταν πολύ μεγάλο σχολείο», δήλωσε ακόμα η ηθοποιός
Κατερίνα Γαβαλά
Η Κατερίνα Γαβαλά / NDP PHOTO

Για την εμπειρία που είχε στις σειρές του Νίκου Φώσκολου αλλά και για την διαχείριση της προσωπικής της ζωής μίλησε, μεταξύ άλλων, η Κατερίνα Γαβαλά στη σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη που παραχώρησε.

Η ηθοποιός συνάντησε την κάμερα της εκπομπής «Weekend Live» με την Μάρτζυ Λαζάρου και τον Δημήτρη Πανόπουλο, το μεσημέρι της Κυριακής (14.12.2025), στο πρόγραμμα του ΣΚΑΪ και μίλησε για όλα. Όπως σημείωσε η Κατερίνα Γαβαλά κάποτε είχε σχέση με έναν διάσημο – σήμερα – τραγουδιστή αλλά κανείς από τους δύο δεν εκμεταλλεύτηκε τη σχέση αυτή. 

«19 χρονών μπήκα στις σειρές του Νίκου Φώσκολου, όταν είχε γίνει μια πολύ μεγάλη οντισιόν και ήμουν από τα τυχερά παιδιά που επιλέχθηκαν. Αρχικά με μικρούς ρόλους και στη συνέχεια αυτό αυξήθηκε, ώσπου κάποια στιγμή πρωταγωνίστησα και στις δυο ιστορικές σειρές για τα δεδομένα της εποχής και γι’ αυτό που είχε ανάγκη τότε ο κόσμος. Πολύ μεγάλο σχολείο, πολύ μεγάλη πειθαρχεία και πολύ μεγάλη εμπειρία», δήλωσε αρχικά η ηθοποιός.

«Αγαπώ πολύ τον Χρήστο Πολίτη. Ήταν ένας άνθρωπος που με στήριξε πάρα πολύ και στην μετάβαση μου από το ένα σίριαλ στο άλλο, γιατί κάναμε και αυτά τα ταξίδια. Συνεργάστηκα πάρα πολύ όμορφα μαζί του και ήταν μια πρόκληση για μένα. Ήταν όμορφα, έκανε τον κύκλο του, πήρα αυτά που ήταν να πάρω. Ο κόσμος τότε μας αντιμετώπιζε με πολλή αγάπη αλλά δούλευα τόσο πολύ που δεν είχα τον χρόνο και το περιθώριο να το ευχαριστηθώ», είπε ακόμα.

«Δεν μου αρέσει η υπερβολή σε τίποτα και δεν θέλω να απασχολώ τα μέσα με την προσωπική μου ζωή. Υπάρχουν πράγματα για την προσωπική μου ζωή που ποτέ κανείς δεν τα έχει μάθει γιατί δεν το έχω επιδιώξει. Κάποτε είχα σχέση με έναν πολύ διάσημο τραγουδιστή, αυτή τη στιγμή, που δεν θα πω το όνομα του φυσικά. Σίγουρα, θα μπορούσα και εγώ να το έχω εκμεταλλευθεί και εκείνος που ήταν τότε ανερχόμενος, δεν συνέβη όμως ποτέ αυτό», αποκάλυψε εν συνεχεία, η Κατερίνα Γαβαλά στη νέα τηλεοπτική της συνέντευξη.

