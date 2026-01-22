Κατερίνα Καινούργιου: «Δε θέλω να γεννήσω το παιδάκι μου και να κάτσω μόνο 15 μέρες»

Η Κατερίνα Καινούργιου μίλησε μέσα από την εκπομπή της «Super Κατερίνα» για την περίοδο της λοχείας και επεσήμανε ότι δεν θα βιαστεί να γυρίσει στην τηλεόραση μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού, ξεκαθαρίζοντας ότι έχει και τη στήριξη του σταθμού.

Η παρουσιάστρια, Κατερίνα Καινούργιου μίλησε ανοιχτά, εκφράζοντας την προσωπική της άποψη απέναντι στην επιστροφή στη δουλειά μετά τον τοκετό, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μόνο 15 μέρες θα λείψω; Τι είναι αυτά που λες; Τι λες τώρα; Αυτά που ακούω, 15 μέρες λείπουνε κάποιοι, συγγνώμη θα το πω… εγώ θα το βίωνα… εδώ και ο σταθμός είναι πολύ μαζί μου σε αυτό».

Για τις μέρες που θα λείψει η παρουσιάστρια, ρωτήθηκε αν θα την αντικαταστήσει ο Μάρκος Σεφερλής με την Κατερίνα Καινούργιο να απαντά: «Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να απαντάω σε όλα αυτά, αλλά είδες η ομάδα προχθές κάθισε μόνη της την εκπομπή και τα πήγανε εξαιρετικά».

Σε άλλο σημείο ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να περιορίσει τη λοχεία της σε λίγες ημέρες, τονίζοντας: «15 μέρες δεν θα λείψω. Γιατί ούτε ο σταθμός μ’ έχει πιέσει, να το πω κι αυτό, αλλά ούτε εγώ θέλω να γεννήσω το παιδάκι μου και να κάτσω μόνο 15 μέρες. Και δεν είμαι καμιά απεγνωσμένη να γυρίσω, να ξαναφανώ στην τηλεόραση. Θέλω να απολαύσω εκείνες τις μέρες όπως πρέπει».

Κλείνοντας, η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε και στη δική της πιο παραδοσιακή αντίληψη γύρω από τη λοχεία: «Είμαι και λίγο παραδοσιακή… έχω και τη γιαγιά που θα μου πει “μην τυχόν και γυρίσεις πριν τις 40 μέρες”. Το μήνα μου θα τον πάρω. Μετά εκτίθεσαι και πολύ… τα βλέπω διαφορετικά».