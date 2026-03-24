Κατερίνα Καινούργιου για Ιωάννα Τούνη: Δεν υπάρχει λόγος γι’ αυτή την επίδειξη πλούτου

Η Ιωάννα Τούνη προκαλεί το ενδιαφέρον της δημοσιότητας με τις αναρτήσεις που κάνει στα social media. Η γνωστή influencer δημοσιεύει καθημερινά stories, αναρτήσεις και βίντεο, ωστόσο κάποια από αυτά, αντί για θετικά, λαμβάνουν αρνητικά σχόλια. Ένα πρόσφατο βίντεο προκάλεσε την οργή του κόσμου κι η Κατερίνα Καινούργιου σχολίασε το γεγονός.

Η γνωστή παρουσιάστρια το πρωί της Τρίτης (24.03.2026) σχολίασε μέσω της εκπομπής «Super Κατερίνα» με τους συνεργάτες της την επίμαχη ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη στο TikTok. Η Κατερίνα Καινούργιου τόνισε μάλιστα ότι δεν υπάρχει λόγος να επιδεικνύει τα πλούτη της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μπράβο της σε όλα. Είναι αυτοδημιούργητη, πετυχημένη, ένα γλυκό πλάσμα… Η επίδειξη πλούτου νομίζω είναι λίγο περιττή. Εγώ νιώθω αυτό. Ωραία, βέβαια τα ‘χεις καταφέρει, δεν είναι η μόνη. Να πούμε ότι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι σ’ αυτό το χώρο και σε άλλους χώρους που τα έχουν καταφέρει, και νέοι απ’ την Ιωάννα.

Εγώ ξέρω και επιχειρηματίες που έχουν ξεκινήσει απ’ το μηδέν και είναι τώρα, έχουν ξεφύγει, άνθρωποι με κάτι πολύ έξυπνες ιδέες startup, έξυπνες ιδέες, ή οτιδήποτε. Κάνουνε πολύ ωραίες κινήσεις. Και άλλοι άνθρωποι της τηλεόρασης τα έχουμε καταφέρει. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Δεν υπάρχει λόγος (σ.σ. γι’ αυτή την επίδειξη πλούτου). Σήμερα είναι κάποια πράγματα, αύριο δεν είναι. Καλό, καλά κάνεις και κάνεις τις καβάτζες σου και κάνεις την επένδυσή σου, αλλά δεν ξέρεις πώς τα φέρνει η βόλτα αύριο», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Κάτι άλλο θέλω να πω, πολύ απλό. Ας κάνει real estate σαν Monopoly. Γιατί να το λέει; Ας το κάνει ρε παιδί μου, ας τα κάνει όλα αυτά που κάνει. Γιατί να μας τα λέει; Και γιατί να μας τα λέει με τόσον ενθουσιασμό και τόση χαρά, όταν ο κόσμος…», πρόσθεσε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Όταν λοιπόν κάνεις επενδύσεις στο real estate σα να παίζεις Monopoly και το bank account σου είναι έτοιμο να σκάσει, μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Να πας στους ανθρώπους που έχουν πραγματικά ανάγκη, αντί να κάνεις βίντεο, και να δώσεις λίγο απ’ το σκασμένο bank account σου. Αυτό μπορείς να το κάνεις», είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης για την Ιωάννα Τούνη.

Η Ιωάννα δημοσίευσε τη Δευτέρα (23.03.2026) ένα βίντεο στο οποίο αναφέρεται στην επιτυχημένη ζωή της και τα όσα έχει καταφέρει μέχρι σήμερα, στα 32 της χρόνια στη ζωή της. Μάλιστα, η Ιωάννα Τούνη τόνισε ότι η μισή Ελλάδα την αγαπάει κι η άλλη μισή τη μισεί γιατί δεν έχει όσα εκείνη, προκαλώντας την οργή κάποιων.

«Πώς νιώθεις στα 32 όταν έχεις μάθει να αγαπάς τον εαυτό σου, μεγαλώνεις το πιο γλυκό μωρό του κόσμου, έχεις έναν υπέροχο σύντροφο,

οι κολλητοί σου στέκονται σαν αληθινή οικογένεια, γυμνάζεσαι και προσέχεις την υγεία σου,

έχεις δική σου επιτυχημένη εταιρία ρούχων, ετοιμάζεις νέα επιχειρηματικά projects, κάνεις επενδύσεις στο real estate λες και παίζεις monopoly,

δεν σε νοιάζει καν το bank account σου, η μισή Ελλάδα σε αγαπάει και η άλλη μισή σε μισεί γιατί δεν έχει τα παραπάνω», έγραψε η Ιωάννα Τούνη στην ανάρτησή της.

«Υπάρχει άλλος λόγος που ενώ δεν ενοχλώ ποτέ κανέναν, είμαι το most loved αλλά παράλληλα hated άτομο στα social;», σημείωσε ακόμα στη λεζάντα της ανάρτησής της η Ιωάννα Τούνη.