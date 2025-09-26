Κατερίνα Καινούργιου για Σίσσυ Χρηστίδου: «Έχασε κάποια κιλά και μπορεί να φάνηκαν πιο έντονα τα ζυγωματικά της»

Η Κατερίνα Καινούργιου αποφάσισε να πάρει θέση σχετικά με τα σχόλια που έγιναν τις τελευταίες μέρες για την εξωτερική εμφάνιση της Σίσσυς Χρηστίδου μετά από μία ανάρτηση της Νεφέλης Μεγκ.

Την Παρασκευή (26.09.2025) μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα» αναφέρθηκε στα όσα ακούστηκαν τελευταία για τη Σίσσυ Χρηστίδου. Μάλιστα, η Κατερίνα Καινούργιου τόνισε ότι η παρουσιάστρια του MEGA αδυνάτησε και φαίνονται πιο έντονα τα ζυγωματικά της και ότι δεν έχει κάνει καμία άλλη παρέμβαση στο πρόσωπό της.

«Διάβασα κάποια απαράδεκτα σχόλια – κι εγώ όντως την είδα τη Σίσσυ πολύ όμορφη. Η κοπέλα είναι αδυνατισμένη, αλλά όλο αυτό που λένε ότι έχει κάνει αισθητικές επεμβάσεις, επειδή την έχω δει από κοντά, η κοπέλα έχει τέλειο πρόσωπο, τι να κάνει;

Απλά έχασε κάποια κιλά και μπορεί να φάνηκαν πιο έντονα τα ζυγωματικά της. Τι να κάνει; Τίποτα δεν έχει κάνει, πάμε με τα καλά μας; Και να έχει κάνει είναι δικαίωμά της», σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου, αναφερόμενη στα σχόλια που έγιναν για την ανανεωμένη εμφάνιση της Σίσσυς Χρηστίδου.

Μάλιστα, η Νεφέλη Μεγκ είχε σχολιάσει αρνητικά τη Σίσσυ Χρηστίδου στην πρεμιέρα της, δημοσιεύοντας ένα βίντεο στο TikTok που έδειχνε την παρουσιάστρια, ενώ παράλληλα τη συγκρίνει με την εικόνα της στο φινάλε της προηγούμενης σεζόν, τον Ιούλιο του 2025.

«Η Νεφέλη Μεγκ είναι ένα περίεργο “φαινόμενο” για μένα διότι πάρα πολλές φορές, κάποια πράγματα που ανεβάζει, έχει πολύ δίκιο και έχει τεράστιο ενδιαφέρον και κάνει κάτι ακατάληπτα, όπως αυτό με τη Σίσσυ και λες τώρα μια κοπέλα, για ποιον λόγο; Γιατί να το κάνει αυτό; Γυναίκα κιόλας προς γυναίκα», σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου για την influencer.