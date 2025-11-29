Κατερίνα Καινούργιου: Η επίσκεψη στον γυναικολόγο και η φωτογραφία από τις εξετάσεις που έκανε

Την ομορφότερη περίοδο της ζωής της διανύει η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία σε μερικούς μόλις μήνες πρόκειται να γίνει μητέρα για πρώτη φορά.

Η λαμπερή παρουσιάστρια του ALPHA πρόσφατα επιβεβαίωσε τις φήμες ότι περιμένει το πρώτο της παιδάκι, καρπό του μεγάλου της έρωτα με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή και από τότε μέσω της εκπομπής της μοιράζεται συχνά στιγμές από την εγκυμοσύνη της. Μάλιστα, η Κατερίνα Καινούργιου θέλησε να ενημερώσει τους followers της το μεσημέρι του Σαββάτου (29.11.2025) ότι επισκέφθηκε τον γυναικολόγο της για να κάνει κάποιες απαραίτητες εξετάσεις.

Όπως φαίνεται από τη φωτογραφία που ανέβασε στα stories της στο Instagram, η Κατερίνα Καινούργιου πήγε για αιματολογικό έλεγχο, ενώ αποκάλυψε ότι κάθε μήνα κάνει όλες τις απαραίτητες εξετάσεις που της συστήνουν οι γιατροί της.

Μάλιστα, στην ανάρτησή της, επισήμανε και τα ονόματα των γυναικολόγων που παρακολουθούν την εγκυμοσύνη της.

Σημειώνεται ότι η Κατερίνα Καινούργιου περιμένει κοριτσάκι.

Εν τω μεταξύ, πρόσφατα ο σύντροφος της Κατερίνας Καινούργιου ετοίμασε στο εστιατόριο που διατηρεί στην Αθήνα ένα υπέροχο εορταστικό τραπέζι για να δειπνήσουν με τους φίλους τους, με αφορμή την ονομαστική της γιορτή.