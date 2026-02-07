Lifestyle

Kατερίνα Καινούργιου και Παναγιώτης Κουτσουμπής πήγαν στην Αίγινα για να προσκυνήσουν στον Άγιο Νεκτάριο

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε φωτογραφίες από το ταξίδι τους
H Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής
H Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής / NDP PHOTO

H Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής σε λίγους μήνες πρόκειται να γίνουν γονείς σε λίγο καιρό και θα αποκτήσουν κοριτσάκι. 

Το αγαπημένο ζευγάρι το Σάββατο (07.02.2026) ταξίδεψε ως την Αίγινα προκειμένου να επισκεφθούν τον Άγιο Νεκτάριο, καθώς η παρουσιάστρια τον είχε δει στον ύπνο της. Μάλιστα, η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε και δύο φωτογραφίες από την επίσκεψή της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή στον πολιούχο του νησιού. 

«Βοήθειά μας», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας της η γνωστή παρουσιάστρια. 

Κατερίνα Καινούργιου
Μία από τις δύο φωτογραφίες που μοιράστηκε η παρουσιάστρια

«Μεγάλη η χάρη του Αγίου Νεκταρίου», ανέφερε σε ένα άλλο story της στο Instagram.

Κατερίνα Καινούργιου
Η Κατερίνα Καινούργιου έχει μιλήσει πολλές φορές δημοσίως για τη βαθιά της πίστη στον Θεό

H παρουσιάστρια πρόσφατα αποκάλυψε μέσω της εκπομπής «Super Κατερίνα» ότι ήθελε να ταξιδέψει στην Αίγινα για να προσκυνήσει στον Άγιο Νεκτάριο, πριν γεννήσει, καθώς τον έχει δει και στον ύπνο της.

«Έλεγα στον Παναγιώτη ότι θέλω πριν γεννήσω να πάω στην Αίγινα, επειδή ο Παναγιώτης είναι από την Αίγινα, να προσκυνήσω τον Άγιο Νεκτάριο. Ήταν να πάω την Κυριακή αλλά με το 112 φοβήθηκα και λέω θα πάω αυτή την εβδομάδα. Του λέω ότι με καλεί, τον βλέπω στον ύπνο μου, πρέπει να πάω πριν γεννήσω», είχε δηλώσει η Κατερίνα Καινούργιου. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
116
98
90
77
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo