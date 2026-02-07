Kατερίνα Καινούργιου και Παναγιώτης Κουτσουμπής πήγαν στην Αίγινα για να προσκυνήσουν στον Άγιο Νεκτάριο

H Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής σε λίγους μήνες πρόκειται να γίνουν γονείς σε λίγο καιρό και θα αποκτήσουν κοριτσάκι.

Το αγαπημένο ζευγάρι το Σάββατο (07.02.2026) ταξίδεψε ως την Αίγινα προκειμένου να επισκεφθούν τον Άγιο Νεκτάριο, καθώς η παρουσιάστρια τον είχε δει στον ύπνο της. Μάλιστα, η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε και δύο φωτογραφίες από την επίσκεψή της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή στον πολιούχο του νησιού.

«Βοήθειά μας», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας της η γνωστή παρουσιάστρια.

«Μεγάλη η χάρη του Αγίου Νεκταρίου», ανέφερε σε ένα άλλο story της στο Instagram.

H παρουσιάστρια πρόσφατα αποκάλυψε μέσω της εκπομπής «Super Κατερίνα» ότι ήθελε να ταξιδέψει στην Αίγινα για να προσκυνήσει στον Άγιο Νεκτάριο, πριν γεννήσει, καθώς τον έχει δει και στον ύπνο της.

«Έλεγα στον Παναγιώτη ότι θέλω πριν γεννήσω να πάω στην Αίγινα, επειδή ο Παναγιώτης είναι από την Αίγινα, να προσκυνήσω τον Άγιο Νεκτάριο. Ήταν να πάω την Κυριακή αλλά με το 112 φοβήθηκα και λέω θα πάω αυτή την εβδομάδα. Του λέω ότι με καλεί, τον βλέπω στον ύπνο μου, πρέπει να πάω πριν γεννήσω», είχε δηλώσει η Κατερίνα Καινούργιου.