Κατερίνα Καινούργιου και Παναγιώτης Κουτσουμπής σε νέες κοινές φωτογραφίες που μαρτυρούν την αγάπη τους

Το ερωτευμένο ζευγάρι χαλαρώνει, λίγους μήνες πριν οι δυο τους ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας
Η Κατερίνα Καινούργιου στο πλευρό του Παναγιώτη Κουτσουμπή

Κατερίνα Καινούργιου και Παναγιώτης Κουτσουμπής συνεχίζουν τις καλοκαιρινές διακοπές τους και πλέον μετρούν αντίστροφα για την επιστροφή τους στην Αθήνα. 

Η Κατερίνα Καινούργιου περνάει ευτυχισμένες στιγμές με τον επιχειρηματία Παναγιώτη Κουτσουμπή και μαζί σχεδιάζουν τον γάμο τους που θα γίνει τον χειμώνα, κατά πάσα πιθανότητα στο Παρίσι, εκεί που έγινε και η πρόταση γάμου.

Το ζευγάρι και φέτος, πέρασε το μεγαλύτερο μέρος των διακοπών του στη Πάρο, καθώς ο Παναγιώτης Κουτσουμπής δραστηριοποιείται στο νησί. Παρόλα αυτά όμως, οι δυο τους έκαναν μικρές αποδράσεις σε άλλα νησιά, περνώντας ξέγνοιασες στιγμές με αγαπημένα του πρόσωπα.

Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής πρόκειται να ανεβούν τα σκαλιά της εκκλησίας σε μια μαγική τελετή, την οποία ήδη οργανώνουν προκειμένου να είναι αυτό ακριβώς που ονειρεύονται. Μαζί, δείχνουν πιο ευτυχισμένοι και ερωτευμένοι από ποτέ.

«Στην εκπνοή του καλοκαιριού…Νιώθετε κ σεις αυτήν την…γλυκόπικρη αυγουστιάτικη θλίψη; Ή μήπως την μαγεία για το καινούριο που έρχεται;», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου στη λεζάντα της ανάρτησής της.

 
 
 
 
 
Το ζευγάρι έχει συμπληρώσει ήδη τον έναν χρόνο σχέσης, και η Κατερίνα Καινούργιου δείχνει δίπλα στον Παναγιώτη Κουτσουμπή να έχει βρει την ηρεμία και την ασφάλεια που αναζητούσε.

