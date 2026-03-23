Κατερίνα Καινούργιου: Οι φωτογραφίες με φουσκωμένη κοιλιά στον ένατο μήνα της εγκυμοσύνης

«Το πιο όμορφο ταξίδι της ζωής μου», λέει η Κατερίνα Καινούργιου, που σε λίγες εβδομάδες θα φέρει στον κόσμο το πρώτο της παιδί, ένα κοριτσάκι. Η παρουσιάστρια του Alpha μπαίνει αισίως στον ένατο μήνα τη εγκυμοσύνης της.

Να ζήσει το πιο όμορφο θαύμα της ζωής της, τη γέννηση της κόρης της, ανυπομονεί η Κατερίνα Καινούργιου. Κοντά στο Πάσχα, η παρουσιάστρια του Alpha θα φέρει στον κόσμο τον καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έγιναν ζευγάρι περίπου στις αρχές του 2024. Η σχέση τους έγινε γνωστή μέσα στην ίδια χρονιά και από τότε εμφανίζονταν συχνά μαζί.

Στις 3 Μαΐου 2025 ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έκανε πρόταση γάμου στην Κατερίνα Καινούργιου στο Παρίσι και εκείνη δέχτηκε. Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 2025, το ζευγάρι προχώρησε και υπέγραψε σύμφωνο συμβίωσης σε συμβολαιογράφο στο Κολωνάκι.

Τη Δευτέρα (23.03.2026), λίγο πριν μπει στον ένατο μήνα της κύησης, η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Ποζάρει με φουσκωμένη κοιλιά, ενθουσιασμένη για το θαύμα που βιώνει περιμένοντας την κόρη της να έρθει στη ζωή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το να μεγαλώνεις μέσα μου ήταν το πιο όμορφο ταξίδι της ζωής μου», έγραψε.

View this post on Instagram A post shared by Katerina Kainourgiou Official (@katken85)

«Εδώ είμαι, δεν ξέρω για πόσο θα τα καταφέρω ακόμα… Θα προσπαθήσω. Σήμερα (σ.σ. 23.03.2026) είναι η πιο δύσκολη μέρα. Δυσκολεύομαι πολύ τώρα. Είναι η τελευταία ευθεία που λένε, οπότε αρχίζεις λίγο και δυσκολεύεις.

Όσο αντέξω, μπορεί να μην αντέξω όσο πιστεύω. Όσο αντέξω… αλλιώς μετά εδώ έχω τους καλύτερους συνεργάτες και θα σας κάνουν παρέα», είπε η παρουσιάστρια του Alpha στην εκπομπή, αποκαλύπτοντας, μάλιστα, ότι αναμένεται να επιστρέψει στις τηλεοπτικές υποχρεώσεις της στα τέλη Μαΐου.

Η τελευταία ημέρα που θα βρίσκεται η έγκυος Κατερίνα Καινούργιου στη «Super Κατερίνα» θα είναι η Παρασκευή, 3 Απριλίου.