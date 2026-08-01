Κωνσταντίνος Αργυρός και Καλομοίρα ξεσήκωσαν την Κεφαλονιά, τραγουδώντας live: Οι αναρτήσεις της Σίλιας Κριθαριώτη

Ένα ξέφρενο βράδυ με πολύ χορό και τραγούδι χάρισαν η Καλομοίρα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός που βρέθηκαν σε εστιατόριο στην Κεφαλονιά το βράδυ της Παρασκευής (31.07.2026), όπως αποκάλυψε η διεθούς φήμης σχεδιάστρια μόδας, Σίλια Κριθαριώτη.

Τις καλοκαιρινές τους διακοπές στην Κεφαλονιά απολαμβάνουν ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Καλομοίρα, οι οποίοι το βράδυ της Πέμπτης (31.07.2026) βρέθηκαν σε γνωστό εστιατόριο του νησιού, χαρίζοντας μια ξεχωριστή μουσική βραδιά στους θαμώνες.

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Τα στιγμιότυπα από τη βραδιά κατέγραψε η Σίλια Κριθαριώτη, η οποία βρέθηκε στο ίδιο μαγαζί με τους καλούς της φίλους και φρόντισε να δημοσιεύσει εικόνες και βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός πήρε αυθόρμητα το μικρόφωνο και ερμήνευσε ζωντανά μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, «Ελεύθερος» και «Μαζί σου».

Λίγο αργότερα, το μικρόφωνο πήρε και η Καλομοίρα, η οποία ερμήνευσε το «Secret Combination», το τραγούδι με το οποίο εκπροσώπησε την Ελλάδα στη Eurovision το 2008.

Οι παρευρισκόμενοι τραγούδησαν μαζί τους, χόρεψαν και απαθανάτισαν τη στιγμή με τα κινητά τους.