Κατερίνα Καινούργιου: «Πήγα να στείλω μήνυμα στην Αλεξάνδρα Νικολαΐδου και λέω “τι κάνεις, δεν ζει”»

Μία προσωπική εξομολόγηση για την καλή της φίλη, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου που «έφυγε» πρόωρα από τη ζωή από καρκίνο μίλησε η Κατερίνα Καινούργιου.

Η παρουσιάστρια του ALPHA το πρωί της Τετάρτης (24.09.2025) με αφορμή την καλεσμένη της, Ηρώ Μουκίου, με την οποία η Αλεξάνδρα Νικολαΐδου συμπρωγωνιστούσε στη σειρά «Καληνύχτα μαμά» αποκάλυψε ότι πριν από μερικές ημέρες πήγε να της στείλει μήνυμα. Η Κατερίνα Καινούργιου συγκινημένη τόνισε ότι πιστεύει ότι η κολλητή της βρίσκεται κάπου στο Φως.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εγώ σε αγάπησα παρόλο που δεν είχα ακόμα γνωριστεί με την Αλεξάνδρα Νικολαΐδου. Εμείς γνωριστήκαμε όταν ήταν 18 ετών. Εγώ είχα φάει κόλλημα με το “Καληνύχτα μαμά”. Θυμάμαι, έμενα στην Πεύκη, που έμενε εκεί η Αλεξάνδρα, είχα πάει μία φορά στο σούπερ μάρκετ και είχα καθίσει και την κοιτούσα με τις ώρες και έλεγα “το κοριτσάκι που παίζει στο Καληνύχτα μαμά”. Ήταν τόσο σπουδαίο για μένα που την έβλεπα από κοντά», είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

Αμέσως μετά η Ηρώ Μουκίου δήλωσε ότι η παρουσιάστρια την έφερε ξανά κοντά με την Αλεξάνδρα μετά από χρόνια και μάλιστα ήταν δίπλα της όταν έδινε μάχη με τον καρκίνο.

«Εσύ μας έφερες κοντά ξανά με την Αλεξάνδρα και πόσο το χαίρομαι αυτό που κατάφερα και την ξαναβρήκα μετά από πολλά χρόνια, γιατί είχαμε πολλές σκηνές μαζί με την Αλεξάνδρα. Μας ξανάφερες κοντά και στο χρωστάω για όλη μου τη ζωή που έστω τη γνώρισα, που έστω κατάφερα κάπως να την κάνω να ξεφύγει από αυτό που ζούσε -μου τα εξομολογήθηκε όλα- και προσπάθησε τον τελευταίο 1,5 χρόνο της ζωής της να είμαι κοντά της και να αναπληρώσω όλα αυτά τα χρόνια που είχαμε χάσει και πάντα σε μνημονεύαμε και πάντα λέγαμε “η Κατερίνα που ένωσε αυτή τη σχέση”», δήλωσε η γνωστή ηθοποιός.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Βλέπω τις φωτογραφίες της και πολλές δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν είναι δίπλα μου. Προχθές το βράδυ έπαθα το εξής: Είδα κάτι στο Instagram και πήγα να βγάλω στιγμιότυπο και να το στείλω (σ.σ. σε μήνυμα) στην κολλητή μου και λέω “Κατερίνα, τι κάνεις; Δε ζει”. Δεν μπορούσα να το συνειδητοποιήσω ούτε εγώ η ίδια.

Δεν δικαιολογείται όταν φεύγει ένας τόσο νέος άνθρωπος, απλά αυτό που λέω είναι ότι ήταν ένας άγγελος και ο Θεός για κάποιον λόγο ήθελε να την προστατέψει και να την έχει δίπλα του και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είναι στο Φως και κάπου καλύτερα από όπου είμαστε εμείς», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η Κατερίνα Καινούργιου.