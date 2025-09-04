Κατερίνα Καραβάτου για Αλεξάνδρα Νίκα: «Μου συνέβη κι εμένα δύο φορές, δεν ήταν εύκολο να το πω προς τα έξω»

Η Κατερίνα Καραβάτου, με αφορμή την συγκινητική ανάρτηση της Αλεξάνδρας Νίκα για τη βάφτιση του γιου της και την πρόσφατη αποβολή της, προχώρησε σε μια προσωπική εξομολόγηση στον αέρα της εκπομπής της, αποκαλύπτοντας ότι και εκείνη είχε περάσει δύο αποβολές.

Η Αλεξάνδρα Νίκα βάφτισε τον γιό της Μύκονο σε μία πανέμορφη τελετή από την οποία ανέβασε φωτογραφίες και στο Instagram. Στην ίδια δημοσίευση όμως έκανε γνωστή και μία δύσκολη εμπειρία που είχε ζήσει, αφού μας αποκάλυψε ότι είχε περάσει και μια αποβολή. Η Κατερίνα Καραβάτου ένιωσε συγκινημένη με την αποκάλυψη αυτή και αποφάσισε να μοιραστεί και εκείνη την δική της ανάλογη εμπειρία.

«Είναι πολύ δύσκολο για έναν άνθρωπο, αλλά και για το ζευγάρι να περνάει κάτι τέτοιο. Το κάνει ακόμα πιο δύσκολο να πρέπει να το πεις και δημόσια. Συμβαίνουν τέτοιου είδους ατυχίες. Ήθελε πολύ θάρρος εκ μέρους της», είπε αρχικά η Κατερίνα Καραβάτου.

Η Κατερίνα Καραβάτου είπε στη συνέχεια: «Όταν εμένα μου είχε συμβεί αυτό το πράγμα, γιατί μου έχει συμβεί δύο φορές, δεν μου ήταν εύκολο να το πω προς τα έξω. Αλλά μετά κατάλαβα ότι με αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως, δεν ξέρω αν βοηθάς τους άλλους, αλλά κάνεις τους άλλους να καταλαβαίνουν ότι δεν είναι μόνοι τους. Μετά τα πράγματα μπορεί να είναι διαφορετικά… ».

Κλείνοντας, η Κατερίνα Καραβάτου ανέφερε: «Είναι μια πάρα πολύ δυσάρεστη στιγμή για τον άνθρωπο που το παθαίνει και το ζευγάρι, αλλά δεν σημαίνει τίποτα για τη συνέχεια αυτό και εύχομαι να μεγαλώσουν την οικογένειά τους όσο αυτοί θέλουν και ελπίζουν».