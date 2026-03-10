Κατερίνα Καραβάτου – Χρήστος Φερεντίνος: «Ποτέ δεν υπήρχε κάτι μεταξύ τους» λέει η Φαίη Σκορδά

Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστος Φερεντίνος πρωταγωνιστούν σε πασχαλινή διαφήμιση εταιρείας και το σποτάκι επανέφερε στο προσκήνιο τις συζητήσεις περί ενδεχόμενης σχέσης τους. Η Φαίη Σκορδά μοιράστηκε τις δικές της πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Buongiorno» που παρουσιάζει στο Mega. Όπως είπε πρόκειται για μια φιλία που άντεξε στον χρόνο, χωρίς ουδέποτε να έχει αναπτυχθεί κάτι παραπάνω, ανάμεσά τους.

Η πασχαλινή διαφήμιση της εταιρείας παραπέμπει στην ταινία «Αόρατος εραστής» με τον Πάτρικ Σουέιζι και την Ντέμι Μουρ και αφήνει αρχικά πολλά… περιθώρια παρερμηνείας. Σε πρώτο πλάνο διαρκώς, οι πρωταγωνιστές του σποτ, Κατερίνα Καραβάτου και Χρήστος Φερεντίνος.

Η Φαίη Σκορδά θέλησε να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς συμβαίνει ανάμεσα στις δύο γνωστές τηλεοπτικές προσωπικότητες, με την ίδια να λέει: «Εγώ θέλω να πω κάτι επειδή σχολιάστηκε το αν είναι μαζί ή όχι. Οι άνθρωποι αυτοί δεν κάνουν μαζί ραδιόφωνο; Άρα, είναι λογικό να προτείνεις σε ένα δίδυμο κάτι τέτοιο.

Έχουν και πολύ καλή σχέση. Εγώ αυτό που έμαθα, δεν έχω μιλήσει με την Κατερίνα, είναι ότι ποτέ δεν υπήρχε κάτι μεταξύ τους. Οι άνθρωποι είναι συνάδελφοι. Δεν είναι ότι το κρύβουν, αλλά γι’ αυτό τον λόγο δεν έχουν μιλήσει. Συνάδελφοι είναι και έχουν μια καλή σχέση… Είναι δυνατόν να είναι μαζί και να παίρνουν το κοκορέτσι να το χαϊδεύουν;».

Ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Το Πρωινό» στον ΑΝΤ1: «Αυτή τη φήμη για την Καραβάτου και τον Φερεντίνο, εγώ την ακούω πρώτη φορά τώρα. Επίσης δεν ήξερα καν ότι έχει ερωτηθεί η κυρία Καραβάτου και το ‘χει διαψεύσει ότι είναι ζευγάρι με τον κύριο Φερεντίνο. Αυτός που έκανε τη διαφήμιση, στο μυαλό του προφανώς είχε να τρολάρει όλο αυτό το “είναι ζευγάρι ή δεν είναι ζευγάρι”».