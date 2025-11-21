Κατερίνα Κοκοσαίου: Θυμάμαι σαν φιγούρα έξω από το σπίτι την εμμονική θαυμάστρια του πατέρα μου

Για την εμμονική θαυμάστρια του πατέρα τους, Γιάννη Πλούταρχου και τις εξελίξεις γύρω από την δικαστική τους διαμάχη μίλησαν ο Γιώργος Κακοσαίος και η Κατερίνα Κοκοσαίου στην κάμερα της εκπομπής Happy Day και τον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Ρούτα το πρωινό της Παρασκευής στον Alpha.

“Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό το θέμα να σας πω την αλήθεια. Έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και ας το αφήσουμε εκεί. Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό το θέμα, ευχαριστώ” επισήμανε, αρχικά, ο νεαρός καλλιτέχνης.

“Το θέμα με την εμμονική θαυμάστρια του πατέρα μου έχει πάρει τη νομική οδό και δεν εμπλέκομαι περισσότερο σε όλο αυτό. Ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, το κάναμε. Ό,τι περνούσε από το χέρι μας. Τώρα, ελπίζω να πάρουν όλα τον δρόμο τους” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η κόρη του Γιάννη Πλούταρχου, Κατερίνα Κοκοσαίου στην κάμερα της εκπομπής του Alpha.

“Την θυμάμαι σαν φιγούρα έξω από το σπίτι. Δεν είχα νιώσει ιδιαίτερα άβολα, γιατί ήμασταν αρκετά μεγάλα παιδιά και γω και ο Γιώργος. Πιο πολύ φοβόμασταν για τα πιο μικρά παιδιά, σίγουρα, πως μπορεί να τους ακούγεται ή να τους φαίνεται κάτι τέτοιο. Γιατί σε ένα μικρό παιδί μπορεί να είναι τρομακτικό, ίσως, όταν δεν γνωρίζει”.

Υπενθυμίζεται πως η κατηγορούμενη κρίθηκε ένοχη για τα αδικήματα της παραβίασης οικιακής ειρήνης, της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας και της πρόκλησης τρόμου και καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή.