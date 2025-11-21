Lifestyle

Κατερίνα Κοκοσαίου: Θυμάμαι σαν φιγούρα έξω από το σπίτι την εμμονική θαυμάστρια του πατέρα μου

"Δεν είχα νιώσει ιδιαίτερα άβολα, γιατί ήμασταν αρκετά μεγάλα παιδιά και εγώ και ο Γιώργος" ομολογεί η Κατερίνα Κοκοσαίου
Κατερίνα Κακοσαίου και Γιάννης Πλούταρχος
Κατερίνα Κακοσαίου και Γιάννης Πλούταρχος / NDP PHOTO

Για την εμμονική θαυμάστρια του πατέρα τους, Γιάννη Πλούταρχου και τις εξελίξεις γύρω από την δικαστική τους διαμάχη μίλησαν ο Γιώργος Κακοσαίος και η Κατερίνα Κοκοσαίου στην κάμερα της εκπομπής Happy Day και τον δημοσιογράφο Αλέξανδρο Ρούτα το πρωινό της Παρασκευής στον Alpha.

“Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό το θέμα να σας πω την αλήθεια. Έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και ας το αφήσουμε εκεί. Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό το θέμα, ευχαριστώ” επισήμανε, αρχικά, ο νεαρός καλλιτέχνης.

“Το θέμα με την εμμονική θαυμάστρια του πατέρα μου έχει πάρει τη νομική οδό και δεν εμπλέκομαι περισσότερο σε όλο αυτό. Ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε, το κάναμε. Ό,τι περνούσε από το χέρι μας. Τώρα, ελπίζω να πάρουν όλα τον δρόμο τους” πρόσθεσε, εν συνεχεία, η κόρη του Γιάννη Πλούταρχου, Κατερίνα Κοκοσαίου στην κάμερα της εκπομπής του Alpha.

“Την θυμάμαι σαν φιγούρα έξω από το σπίτι. Δεν είχα νιώσει ιδιαίτερα άβολα, γιατί ήμασταν αρκετά μεγάλα παιδιά και γω και ο Γιώργος. Πιο πολύ φοβόμασταν για τα πιο μικρά παιδιά, σίγουρα, πως μπορεί να τους ακούγεται ή να τους φαίνεται κάτι τέτοιο. Γιατί σε ένα μικρό παιδί μπορεί να είναι τρομακτικό, ίσως, όταν δεν γνωρίζει”.

Υπενθυμίζεται πως η κατηγορούμενη κρίθηκε ένοχη για τα αδικήματα της παραβίασης οικιακής ειρήνης, της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας και της πρόκλησης τρόμου και καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
113
99
80
77
67
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Σίνθια Ερίβο: «Ο πατέρας μου ήταν πάντα απών, με άφησε μόνη σε ένα σταθμό του μετρό στο Λονδίνο, έκτοτε δεν ξαναμιλήσαμε»
Η ηθοποιός λέει ότι η εγκατάλειψη αυτή συνέβαλε στο να νιώθει απομονωμένη στις σχέσεις της με άλλους ανθρώπους - «Έδιωχνα μόνη μου μακριά τους ανθρώπους»
Σίνθια Ερίβο
Ο Κέβιν Σπέισι, επτά χρόνια μετά το σκάνδαλο, δηλώνει άστεγος: «Δεν έχω σπίτι, μένω σε ξενοδοχεία»
Ο ηθοποιός – που τελικά αθωώθηκε τον Ιούλιο του 2023 - δήλωσε στην ίδια συνέντευξη ότι η οικονομική του κατάσταση «δεν είναι καλή» αλλά «ποτέ δεν έφτασε» στο σημείο της χρεοκοπίας
Ο Κέβιν Σπέισι
Newsit logo
Newsit logo