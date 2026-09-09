Lifestyle

Κατερίνα Λιόλιου: Κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι «Παγκόσμια μέρα του ψεύτη» μέσα από ένα fashion film

Κατερίνα Λιόλιου
Η Κατερίνα Λιόλιου
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η Κατερίνα Λιόλιου δίνει εικόνα στην «Παγκόσμια μέρα του ψεύτη», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, μέσα από ένα fashion film με έντονη κινηματογραφική αισθητική, εκλεπτυσμένη ατμόσφαιρα και μια διακριτική αίσθηση πολυτέλειας.

Η «Παγκόσμια μέρα του ψεύτη», η νέα επιτυχία της Κατερίνας Λιόλιου, που έγινε viral μέσα σε μία νύχτα πριν ακόμα κυκλοφορήσει και βρέθηκε στις πρώτες θέσεις του Spotify Top 50 εντός λίγων ωρών, συνοδεύεται από μια ιδιαίτερη οπτική αφήγηση, όπου η εικόνα και το styling συναντούν το glamour και την ανεπιτήδευτη κομψότητα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η ίδια η Κατερίνα Λιόλιου, που γιορτάζει την απελευθέρωση από μια σχέση που βασίστηκε στο ψέμα.

Με αυτοπεποίθηση, δυναμισμό, effortless chic διάθεση και εντυπωσιακά looks, η ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού αναδεικνύει την πιο λαμπερή και fashion-oriented πλευρά της, αποτυπώνοντας την εικόνα μιας γυναίκας που αφήνει πίσω της τον ψεύτη και κοιτά μπροστά με σιγουριά.

Η «Παγκόσμια μέρα του ψεύτη» είναι το πρώτο τραγούδι από το νέο album που ετοιμάζει η Κατερίνα Λιόλιου, μετά τα πλατινένια «Το δικό μου DNA» και «1994», το οποίο θα κυκλοφορήσει σύντομα.

Τη μουσική του τραγουδιού έγραψε ο Γιάννης Φακίνος και τους στίχους ο Θοδωρής Μάκρας. Το video σκηνοθέτησε ο Steven Airth.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Lifestyle
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
490
257
122
113
89
Lifestyle: Περισσότερα άρθρα
Η Βούλα Πατουλίδου για τις αντιδράσεις για τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου: «Μήπως χάσαμε το δάσος κοιτάζοντας το δέντρο;»
«Αν λοιπόν η συναυλία του Ρέμου σας ενοχλεί τόσο, ας δείξουμε την ίδια αγανάκτηση όταν επιχειρείται η παραχάραξη της ιστορίας και της ταυτότητάς μας», σημείωσε ακόμα
Βούλα Πατουλίδου
Glastonbury 2027: Για πρώτη φορά πάνω από 400 λίρες το εισιτήριο – Ανακοινώθηκαν οι ημερομηνίες προπώλησης
Αν και το Φεστιβάλ δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τα κεντρικά ονόματα του 2027, εδώ και μήνες φημολογείται η συμμετοχή κορυφαίων ονομάτων όπως των Χάρι Στάιλς, Fontaines D.C., Σαμπρίνα Κάρπεντερ και Τέιλορ Σουίφτ
Glastonbury 2025
Newsit logo
Newsit logo