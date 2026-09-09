Lifestyle

Σάκης Τανιμανίδης και Χριστίνα Μπόμπα σε εικόνες με χρήση ΑΙ: «Εσύ σε ποια εκπομπή θα μας έβλεπες;»

Το αγαπημένο ζευγάρι της εγχώριας showbiz μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους διάφορα «σενάρια» μέσα από έξι διαφορετικές AI εικόνες
Σάκης Τανιμανίδης και Χριστίνα Μπόμπα, σε εικόνα με χρήση ΑΙ
Σάκης Τανιμανίδης και Χριστίνα Μπόμπα, σε εικόνα με χρήση ΑΙ
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Ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα έγιναν ξανά viral, καθώς ανέβασαν χιουμοριστικές φωτογραφίες φτιαγμένες με Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), δείχνοντας πώς θα ήταν αν έκαναν μαζί μια τηλεοπτική εκπομπή. Αφορμή, η συχνή ερώτηση που δέχονται, για το αν ποτέ θα κάνουν μαζί κάποια τηλεοπτική εκπομπή.

Το αγαπημένο ζευγάρι της εγχώριας showbiz μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους διάφορα «σενάρια» μέσα από έξι διαφορετικές AI εικόνες. Σε αυτές, Σάκης Τανιμανίδης και Χριστίνα Μπόμπα εμφανίζονται ως παρουσιαστές ειδήσεων με ρετρό στιλ, ως σεφ στην κουζίνα, ακόμα και ως πρωταγωνιστές σε ταινία δράσης.

Οι AI φωτογραφίες του Σάκη Τανιμανίδη και της Χριστίνας Μπόμπα δημιουργήθηκαν με το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης Google Gemini, σε συνεργασία με τον ψηφιακό δημιουργό Nano Banana.

«Τελικά σε ποια εκπομπή θα μας έβλεπες;» αναρωτιέται ο Σάκης Τανιμανίδης στην ανάρτησή του. Η ανάρτηση έγινε αμέσως viral στο Instagram, με χιλιάδες θαυμαστές και επώνυμους φίλους τους να σχολιάζουν ποιο concept τους ταιριάζει περισσότερο.

Το φετινό καλοκαίρι ο Σάκης Τανιμανίδης και η Χριστίνα Μπόμπα έκαναν δύο μεγάλες αποδράσεις μαζί με τις δίδυμες κόρες τους, την Αριάνα και τη Φιλίππα. Συνδύασαν τις κλασικές ελληνικές θάλασσες με ένα πολύ ξεχωριστό και εναλλακτικό ταξίδι στο εξωτερικό.

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