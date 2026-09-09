Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Χαμένη βαλίτσα, κάψιμο στο πόδι» έγραψε για το ταξίδι της επιστροφής της από το Τέξας

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου επέστρεψε στην Ελλάδα από το Τέξας των ΗΠΑ, μετά από ένα ταξίδι συνολικής διάρκειας 25 ωρών. Το μοντέλο και παρουσιάστρια του GNTM, έγραψε λίγες λέξεις στο Instagram για την περιπέτεια που έζησε, πάνω σε μια δική της φωτογραφία.

Όπως περιέγραψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, δεν έλειψαν τα απρόοπτα στο ταξίδι της επιστροφής της. Χαμένη πτήση, απώλεια της θέσης business class και μια βαλίτσα που δεν έφτασε ποτέ, συνέθεσαν ένα αρκετά δύσκολο ταξίδι για την ίδια.

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Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου υπέστη και ένα κάψιμο στο πόδι, ολοκληρώνοντας έναν μαραθώνιο ατυχιών. «Να συνεχίσω;;;;», αναρωτήθηκε με χιούμορ και δόση απελπισίας πάνω στη φωτογραφία όπου ποζάρει κρατώντας ρούχα.

Πλέον η ίδια αναμένεται να επικεντρωθεί στα επαγγελματικά της. Στις 21 Σεπτεμβρίου κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος του GNTM, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να αναλαμβάνει και πάλι την παρουσίαση του δημοφιλούς τηλεοπτικού διαγωνισμού μόδας.

Το φετινό καλοκαίρι για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου συνδύασε έντονη επαγγελματική δραστηριότητα με γυρίσματα και πολλούς σταθμούς διακοπών σε ελληνικά νησιά, καθώς και μια επίσκεψη στην οικογένειά της.