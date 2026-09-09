Oasis και Charli XCX στις υποψηφιότητες για τα Βραβεία Μουσικής Φωτογραφίας «Abbey Road 2026»

Οι υποψηφιότητες για τα Βραβεία Μουσικής Φωτογραφίας Abbey Road 2026 ανακοινώθηκαν και περιλαμβάνουν φωτογραφίες των Oasis, Charli XCX, Fontaines D.C. και Geese. Η φετινή τελετή θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου.

Θα είναι η 5η τελετή απονομής των βραβείων, με τα οποία γιορτάζεται η τέχνη της μουσικής φωτογραφίας, ενώ παράλληλα αναδεικνύονται και ενδυναμώνονται τα ταλέντα πίσω από τον φακό, όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του Abbey Road Music Photography Accelerator -Επιταχυντή Μουσικής Φωτογραφίας του θρυλικού στούντιο ηχογράφησης Abbey Road.

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Πάνω από 24.500 εικόνες υποβλήθηκαν από 42 διαφορετικές χώρες για τα φετινά βραβεία. Μεταξύ των καλλιτεχνών απ΄’ όλο τον κόσμο που εμφανίζονται στους φιναλίστ φέτος είναι οι Oasis, Charli xcx, Florence + The Machine, FKA Twigs, Fontaines D.C., Ho99o9, Yungblud, Kendrick Lamar, Tame Impala, Billy Idol, Lambrini Girls, Warren Ellis, Sombr, Billie Marten, Amyl and the Sniffers και Geese.

Στην κατηγορία «Μουσική Στιγμή της Χρονιάς», τη μόνη, για την οποία ψηφίζει το κοινό, οι φιναλίστ είναι: η Χάριετ Τ. Κ. Μπολς με φωτογραφία των Oasis σε ήσυχο στιγμιότυπο, στην προτελευταία συναυλία τους στο Γουέμπλεϊ, η Ζεν Ντεβερό με φωτογραφία του Κέντρικ Λαμάρ στο σόου του Ημίχρονου του Super Bowl, ο Τζακ Όλιβερ με την εικόνα της Charli xcx να καίει τη σημαία του άλμπουμ της Brat στο Φεστιβάλ Γκλάστονμπερι, η Τζέσι Μόργκαν με φωτογραφία από συναυλία των Lambrini Girls και ο Τζόσουα Χάλινγκ, ο οποίος απαθανατίζει μια στιγμή θαυμαστή των Oasis γύρω από ένα στροβιλιζόμενο, χαοτικό πλήθος. Ο νικητής της κατηγορίας «Μουσική Στιγμή της Χρονιάς» θα αποφασιστεί με την ψηφοφορία του κοινού.

Στην κατηγορία «Πίσω από τη Σκηνή» με την υποστήριξη της Abbey Road, αναγνωρίζονται αθέατες στιγμές που διαμορφώνουν τη μουσική κουλτούρα. Οι φιναλίστ σε αυτή την κατηγορία είναι η Γκαμπριέλ Ράβετ με τη φωτογραφία της των θαυμαστών των My Chemical Romance να ετοιμάζονται για την πρώτη συναυλία της περιοδείας Long Live The Black Parade στο Σιάτλ, η φωτογραφία του Λιούις Έβανς με τους «Geese» στο στούντιο τους στη Νέα Υόρκη, η Σόφια Μπάκλεϊ στα γυρίσματα του μουσικού βίντεο των Black Honey για το τραγούδι «Insulin», ο Όλι Μπρόμιτζ στα παρασκήνια με τον Ματ Μολότοφ, μετά από συναυλία στη Μαδρίτη, και η Κέιτι Κρόουν που απαθανατίζει μια στιγμή μοναξιάς του Κέβιν Πάρκερ των Tame Impala στα γυρίσματα του μουσικού βίντεο «Loser».

Άλλες κατηγορίες στις οποίες απονέμονται βραβεία είναι: Πορτρέτο, Φεστιβάλ, Νεοεμφανιζόμενος Φωτογράφος της Χρονιάς, Ζωντανή Μουσική, Επιλογή Κριτών.