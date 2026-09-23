Ρένια Λουιζίδου: Με τον άντρα μου είμαστε παντρεμένοι 29 χρόνια, είναι σίγουρα ο άνθρωπός μου

Η Ρένια Λουιζίδου είναι μία ταλαντούχα ηθοποιός της τηλεόρασης, του κινηματογράφου και του θεάτρου που έχει καταφέρει να κρατήσει την προσωπική της ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Εκείνη και ο σύζυγός της, Θάνος Κωνσταντάκης, είναι παντρεμένοι εδώ και περίπου 3 δεκαετίες και η ηθοποιός κλήθηκε να αποκαλύψει το μυστικό του γάμου της.

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Το σόι σου» και «Φόνοι στο καμπαναριό» του Alpha ήταν καλεσμένη την Τετάρτη (23.09.2026) στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε για όλα στην οικοδέσποινα, ενώ δε δίστασε να απαντήσει και σε ερωτήσεις που αφορούσαν την προσωπική της ζωή. Η Ρένια Λουιζίδου αποκάλυψε ότι παντρεμένη εδώ και 29 χρόνια και έχει έναν 26χρονο γιο.

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«Είμαι παντρεμένη από το ’97. Είμαστε 29 χρόνια παντρεμένοι. Ο γιος μου έχει γεννηθεί το 2000», δήλωσε η γνωστή ηθοποιός.

Στην ερώτηση αν υπάρχει μυστικό ευτυχισμένου γάμου η Ρένια Λουιζίδου απάντησε: «Έλα ντε… Πολλά μπορείς να πεις και τίποτα να μη γίνει, κατάλαβες; Ποιος να ξέρει; Αν το ξέραμε, θα το κάναμε όλοι. Είναι από το τυχερό σου, η χημεία ανάμεσα στο ζευγάρι. Σίγουρα όταν περνάει τόσος πολύς καιρός αλλάζουνε οι άνθρωποι. Το ερώτημα είναι αν αλλάζουνε προς την ίδια κατεύθυνση ή αλλάζει ο ένας από εδώ και αλλάζει ο άλλος από εκεί. Δηλαδή θέλω να πω ότι είσαι που είσαι κάποιος όταν συναντηθείς με έναν άλλο άνθρωπο. Από εκεί και πέρα πρέπει και μαζί να διαγράψετε μια πορεία μέσα στην οποία θα αλλάξουν πράγματα, θα αναθεωρηθούνε πράγματα. Είναι πολύ εύκολο να μην συντονιστείς. Τώρα πώς συντονίζεσαι ένας Θεός το ξέρει».

Μιλώντας για τον σύζυγό της, η Ρένια Λουιζίδου εξομολογήθηκε: «Είναι σίγουρα ο άνθρωπός μου. Τώρα πώς λέγεται αυτό; Δεν έχω ιδέα. Όταν γνωριστήκαμε ότι ήμουνα σίγουρη ότι είδα έναν άνθρωπο και επειδή μ’ αρέσει οπτικά ταιριάζω μαζί του. Είχα πολλές αμφιβολίες αν ταιριάζουν οι ζωές μας ή δεν ξέρω τι. Κάτι μας τράβηξε τον ένας τον άλλον και βήμα βήμα, ήρθαμε πάρα πολύ κοντά. Ανοιχτήκαμε πολύ ο ένας στον άλλον».

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«Δεν είναι εύκολο να πεις εκατό τοις εκατό αλήθεια για τον εαυτό σου. Αλλά το πήραμε αυτό το ρίσκο και δούλεψε. Ο άντρας μου δεν έχει καμία σχέση με τον χώρο. Ίσως κι αυτό να είναι γοητευτικό», είπε ακόμα.

Παράλληλα η Ρένια Λουιζίδου μίλησε και για την τηλεοπτική της διαδρομή, αποκαλύπτοντας ότι στη σειρά «Εσύ φταις» ήταν έγκυος στον γιο της.

Για το αν προτιμάει την κωμωδία ή το δράμα η Ρένια Λουιζίδου ανέφερε: «Έχω το δικαίωμα να κάνω μια το ένα, μια το άλλο για να μη βαριέμαι. (Γελάει). Είναι μέρος της δουλειάς. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος λέει “θα κάνω μόνο αυτό ή θα κάνω μόνο εκείνο”, γιατί ένα από τα πράγματα που είναι γοητευτικά και τραβηχτικά πολύ όταν κάποιος σκέφτεται να γίνει ηθοποιός είναι ακριβώς αυτή η εναλλαγή. Ότι είναι σαν να σου δίνει κάποιος, ας πούμε, το δικαίωμα χωρίς να πληρώσεις το τίμημα να ζήσεις πολλές διαφορετικές ζωές, πολλές διαφορετικές εκδοχές του εαυτού σου και της και της ζωής, που αν τα ζήσεις πραγματικά στη ζωή ή στο τρελοκομείο θα πας ή στη φυλακή. Οπότε νομίζω οι περισσότεροι ηθοποιοί και εγώ μαζί, όταν σκεφτόμουνα ότι θέλω να γίνω ηθοποιός, αυτό με τραβούσε πάρα πολύ αυτό. Νομίζω ότι ξεδίνεις σ’ αυτό και μπορείς να διεκδικήσεις και μια λίγο πιο ισορροπημένη προσωπική ζωή».