Κατερίνα Λιόλιου: «Θα ήθελα πολύ η φωνή μου να μοιάζει με της Μαρινέλλας, αλλά δεν»

«Μου αρέσει που διδάχθηκε δίπλα στον τεράστιο Καζαντζίδη και μετά πήρε αυτά τα εφόδια και έφτιαξε τη δική της ταυτότητα», είπε η Κατερίνα Λιόλιου για το ίνδαλμά της, την Μαρινέλλα.

Συνέντευξη στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του Alpha, έδωσε το βράδυ της Πέμπτης (28.05.2026) η Κατερίνα Λιόλιου. Η δημοφιλής τραγουδίστρια μίλησε για την καριέρα της και της προσωπική της ζωή, με τον σύντροφό της Χάρη Παπατζανή να αφηγείται την γνωριμία τους και τα όσα κάνει η Κατερίνα Λιόλιου στο σπίτι τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Δεν μπορώ να πω ότι αισθάνομαι ότι μοιάζει η φωνή μου αλλά θα ήθελα πάρα πολύ η φωνή μου να μοιάζει με της Μαρινέλλας. Δεν μοιάζει αλλά την θαυμάζω απεριόριστα, την μελετάω», εξομολογήθηκε αρχικά η τραγουδίστρια – γνωστή σε πολλούς για το «Νοικιάστηκε».

«Έχει αφήσει τεράστια παρακαταθήκη. Μου αρέσει το μπρίο της. Μου αρέσει που για την εποχή της επαναστάτησε και έκανε πρωτοποριακά πράγματα. Μου αρέσει που διδάχθηκε δίπλα στον τεράστιο Καζαντζίδη και μετά πήρε αυτά τα εφόδια και έφτιαξε τη δική της ταυτότητα», πρόσθεσε.

Όταν ο λόγος δόθηκε στον Χάρη Παπατζανή, εκείνος αφηγήθηκε για τη γνωριμία του με την Κατερίνα Λιόλιου:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Γνώρισα την Κατερίνα το 2017 σε ένα ραδιοφωνικό event, εγώ την ήξερα σαν καλλιτέχνιδα, από το The Voice και από τις συνεργασίες της από με τον Αντώνη Ρέμο και τον Νίκο Βέρτη. Θυμάμαι κιόλας τότε με την παρέα μας, ήμασταν πολλοί φανατικοί του Γιώργου Σαμπάνη που ήταν η πρώτη συνεργασία της Κατερίνας στην Αθήνα. Παρόλο που πηγαίναμε κάθε Παρασκευή και Σάββατο, λέγαμε “πάμε από την αρχή να δούμε και την Κατερίνα”», εξήγησε αρχικά.

Αναφερόμενος στην καθημερινότητά τους στο σπίτι, ο Χάρης Παπατζανής αποκάλυψε:

«Στο σπίτι δεν τραγουδάει γιατί όλη μέρα μιλάει για δουλειά, οπότε κάνει οικονομία στο σπίτι, κάνει όμως πάρα πολλά μαθήματα φωνητικής. Μεγαλύτερη παραξενιά είναι ότι αφήνει τα ντουλάπια της κουζίνας ανοιχτά. Πολλές φορές μπαίνω στο σπίτι, μετά από ραντεβού και νομίζω ότι μας έχουν κλέψει. Λύση βρέθηκε, έβαλα αυτόματους μεντεσέδες παντού. Έχουν μείνει τα συρτάρια βέβαια», συνέχισε χαριτολογώντας.

«Θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη για όσες φορές σε έχω πιέσει. Είτε από άγχος, είτε από την κοινή μας ανάγκη να τα πετύχουμε και να τα κάνουμε όλα καλά. Παράλληλα όμως να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που μου έδωσες τον χώρο και την εμπιστοσύνη να μπορέσω να αναπτύξω και να ανακαλύψω νέες δεξιότητές μου και να τις κάνω επάγγελμα», εξομολογήθηκε με συγκίνηση ο Χάρης Παπατζανής.