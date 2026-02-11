Κατερίνα Παναγοπούλου: Αν έβαζα έναν τίτλο στην καριέρα μου, αυτός θα ήταν «I will survive»

Για την καριέρα της στη δημοσιογραφία μίλησε η καταξιωμένη παρουσιάστρια ειδήσεων του MEGA, Κατερίνα Παναγοπούλου.

Η γνωστή δημοσιογράφος παρευρέθηκε σε εκδήλωση της Alter Ego Media το βράδυ της Τρίτης (11.02.2026) και έδωσε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», οι οποίες προβλήθηκαν μία ημέρα αργότερα. Μάλιστα, η Κατερίνα Παναγοπούλου σημείωσε ότι η τηλεόραση είναι πολύ ανταγωνιστικό μέσο.

Κλείνοντας, η Κατερίνα Παναγοπούλου ανέφερε: «Η τηλεόραση είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό μέσο. Αν είσαι καλός στη δουλειά σου, δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα. Αν έβαζα έναν τίτλο στην καριέρα μου, αυτός θα ήταν “I will survive”».

«Χαίρομαι πολύ που είμαστε εδώ και γιορτάζουμε όλοι μαζί τις επιτυχίες μας, την κοινή μας διαδρομή. Σκεφτόμουν τώρα που ερχόμουν ότι είναι η έκτη σεζόν που λέω το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και λέω “πότε πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια; Πώς κυλάει έτσι ο χρόνος;”. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί είμαστε γροθιά.

Ξεκίνησα μια νέα εκπομπή, ένα vidcast “Face to Face” για τα “Νέα” που προβάλλεται και από το Mega News. Είναι face to face συνεντεύξεις… Ήταν μια ιδέα που μου την είχε πει και ο πρόεδρος όταν είχα πρωτοέρθει στο κανάλι. Μας πήρε λίγο χρόνο να το υλοποιήσουμε, αλλά τώρα το ξεκινήσαμε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη», δήλωσε ακόμα η Κατερίνα Παναγοπούλου.