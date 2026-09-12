Κατερίνα Στανίση για Γιώργο Μαζωνάκη: Δεν ήταν καθόλου απόμακρος με την οικογένειά του παρά τη δόξα

Η Κατερίνα Στανίση και ο Γιώργος Μαζωνάκης συνδέθηκαν στο πέρασμα του χρόνου μέσα από μια στενή φιλία και πολύ επιτυχημένες επαγγελματικές συνεργασίες. Η δημοφιλής τραγουδίστρια μίλησε για τον αείμνηστο συνάδελφό της, στην πρεμιέρα της εκπομπής «Καλημέρα, είπαμε;» και αναφέρθηκε σε στιγμές που έζησαν οι δυο τους και στα όσα έχει να θυμάται από εκείνον.

«Με τον Γιώργο αυτό που θυμάμαι είναι τα καλύτερα, διότι συνεργαστήκαμε, συναναστραφήκαμε και τη δουλειά τη βλέπαμε σαν διασκέδαση, περνούσαμε πάρα πολύ καλά. Ένα παιδί που πρώτη φορά είχα συνεργαστεί, άλλο έδειχνε και άλλο ήταν. Ευαίσθητος, αγαπητός πολύ από τον κόσμο και με πολλές επιτυχίες, βέβαια», εξομολογείται η Κατερίνα Στανίση.

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«Λυπήθηκα τόσο πολύ, όπως όλοι μας, που έφυγε τόσο άδικα, τόσο νέος», υπογράμμισε η τραγουδίστρια και συνέχισε: «Ο Γιώργος είχε πάρα πολύ σεβασμό προς τους καλλιτέχνες. Καθόλου απόμακρος με την οικογένειά του, με τα αδέλφια του πολύ αγαπημένος. Πολλές φορές η δόξα και όλα αυτά σε απομακρύνουν», τόνισε αμέσως μετά.

«Όταν έκανε επανεκτέλεση το “Σ’ έχω κάνει Θεό”, έκανε μεγάλη επιτυχία και τον πείραζα. Κάναμε ντουέτο και έλεγα στον κόσμο “τώρα θα σας πω ένα τραγούδι, μεγάλη επιτυχία του Γιώργου Μαζωνάκη”. Δουλέψαμε πάρα πολύ καλά, αλησμόνητα. Είναι από τις συνεργασίες που δεν θα ξεχάσω ποτέ», αφηγήθηκε στο τέλος της τηλεφωνικής της επικοινωνίας η Κατερίνα Στανίση.

Κατερίνα Στανίση και Γιώργος Μαζωνάκης είχαν εμφανιστεί μαζί σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας το 2013. Τότε η τραγουδίστρια, έχει περιγράψει τον συνάδελφό της ως έναν πολύ ευαίσθητο, φιλότιμο άνθρωπο και καλό της φίλο, με τον οποίο μιλούσαν τακτικά, τονίζοντας πως πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας παρέμενε πάντα ένα «μικρό παιδί».