Κατερίνα Στικούδη για Βαγγέλη Σερίφη: Δεν έχει φύγει το ερωτικό κομμάτι στη σχέση μας, τον θέλω ακόμα

Μία νέα τηλεοπτική συνέντευξη έδωσε η Κατερίνα Στικούδη και μίλησε τόσο για τις επαγγελματικές της ασχολίες όσο και για την προσωπική της ζωή.

Η γνωστή τραγουδίστρια και παρουσιάστρια ήταν καλεσμένη την Παρασκευή (20.03.2026) στην εκπομπή «Το πρωινό» και είχε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Γιώργο Λιάγκα. Μάλιστα, η Κατερίνα Στικούδη αποκάλυψε ότι τα δύο της παιδιά ήταν ο λόγος που μπήκε για πρώτη φορά στην κουζίνα, ενώ μίλησε και για τη σχέση της με τον σύζυγό της, Βαγγέλη Σερίφη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Το μεγαλύτερο πράγμα που διαφωνούμε με τον Βαγγέλη Σερίφη είναι καλλιτεχνικής φύσεως. Στα προσωπικά μας δεν έχουμε διαφωνίες. Και είναι πολύ χαρούμενος φαντάσου που έχω μπει και στην κουζίνα, κάτι που δεν το περίμενε ποτέ να συμβεί, κατάλαβες; Έχουμε εξελίξεις», δήλωσε αρχικά.

«Έχω μπει στην κουζίνα και μαγειρεύω και το πιο παράξενο από όλα δεν είναι ότι μπήκα, είναι ότι μ’ αρέσει κιόλας! Δεν μαγείρευα ποτέ. Ο Σερίφης ήταν καταπληκτικός σεφ, τα ‘κανε όλα, αλλά κάποια στιγμή κι εγώ αισθάνθηκα την ανάγκη ότι θέλω να φροντίσω τα παιδιά μου, να ετοιμάσω τα σνακ τους να πάνε στο σχολείο…», πρόσθεσε η Κατερίνα Στικούδη.

«Η μητρότητα μου γέννησε την ανάγκη να μπω στην κουζίνα. Πρέπει να υπάρξει και ένα κίνητρο. Μια αφορμή. Από τη στιγμή που ήταν ένα κομμάτι το οποίο το είχε αναλάβει ο Βαγγέλης, εγώ δεν το ‘χω πει ότι επαναπαύτηκα αλλά αφού το κάνει καλά και του αρέσει… Ο καθένας στο σπιτικό μας θέλουμε να είναι χαρούμενος. Δεν ήθελα να λέω τι θα φάνε τα παιδιά αύριο. Ήθελα εγώ να τα ετοιμάσω. Κατάλαβες; Και μετά όταν ακούς και την ατάκα “μανούλα, αν το κάνεις εσύ θα το φάω”, εκεί τελειώνει η υπόθεση», ανέφερε στη συνέχεια και αποκάλυψε και ποια είναι η σπεσιαλιτές της, υπογραμμίζοντας: «Φτιάχνω κάτι σαν κιμαδόπιτα. Βάζω το ζυμάρι πρώτα μόνο του, μετά βάζω τον κιμά ενδιάμεσα, μπόλικο τυράκι από πάνω, λαδάκι, γίνεται καταπληκτικό. Είναι σαν μουσακάς κάπως…».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έπειτα μίλησε για τους δυο τους της, λέγοντας: «Τα παιδιά μου είναι 4 και 2. Όσο μεγαλώνουνε επικοινωνείς καλύτερα μαζί τους. Επικοινωνείς καλύτερα, μπορείς να κάνεις περισσότερες δραστηριότητες, επειδή εμένα μ’ αρέσει και πάρα πολύ να παίζω, να τρέχω στα πάρκα, να παίζω ποδόσφαιρο, μπάσκετ, είμαι πολύ ενεργή ούτως ή άλλως, αγαπώ τον αθλητισμό, είμαι δίπλα τους ακούραστη. Και όταν κουράζομαι τους το λέω. Το επικοινωνώ. Είναι πολύ σημαντικό να επικοινωνούμε».

«Δύο αγόρια έχουμε και είμαστε πολύ καλά. Βέβαια και πριν δεν έκανα άλλα πλάνα και πολλαπλασιαστήκαμε», απάντησε στην ερώτηση αν θέλει να αποκτήσει και τρίτο παιδί.

«Ήταν απρογραμμάτιστο το δεύτερο παιδάκι. Ήρθε από τη Θεσσαλονίκη, είχαμε πάει για μια δουλειά και γυρίσαμε περισσότεροι. Και είναι υπέροχος ο μικρός και ο μεγάλος φυσικά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, νιώθω πολύ καλά», αποκάλυψε ακόμα για τον μικρότερο γιο της.

Για τη σχέση της με τον σύζυγό της εξομολογήθηκε: «Νομίζω ότι με τον ερχομό των παιδιών αλλάζουν όλα τα δεδομένα. Οπότε ο καθένας το ζει διαφορετικά και κάθε σχέση έχει τη δική της εξέλιξη. Εγώ δεν περιμένω τώρα να με καταλάβουν όλοι οι άνθρωποι. Γιατί ο καθένας περνάει τα δικά του. Κάθε ζευγάρι έχει τις δικές του φάσεις, αντιμετωπίζει κάθε μέρα διαφορετικές καταστάσεις, άλλα δεδομένα σε κάθε σπιτικό. Εγώ τον ερωτεύομαι όλο και περισσότερο. Γιατί όταν βλέπω αυτές τις φατσούλες που μου ‘χει δώσει… Διογκώνονται τα συναισθήματά μου».

«Ε τώρα τι να σου πω, να τις μετράμε κιόλας τις φορές; Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν έχει φύγει αυτό το πράγμα, έχει μείνει και το ερωτικό κομμάτι του ζευγαριού. Εγώ τον θέλω», απάντησε σε ερώτηση σχετικά με τη σεξουαλική της ζωή.