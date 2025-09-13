Κατερίνα Θεοχάρη: «Υπήρχαν προτάσεις μετά το “Παρά Πέντε”, είπα όχι γιατί δεν με εξέφραζαν»

«Δεν καβάλησα ποτέ καλάμι, ντρεπόμουν όταν με πλησίαζε ο κόσμος στο δρόμο», είπε η Κατερίνα Θεοχάρη.

Για την αναγνωρισιμότητα που είχε την εποχή του “Παρά Πέντε”, αλλά και για την επαγγελματική της ζωή μετά το τέλος της σειράς, μίλησε η Κατερίνα Θεοχάρη, σε συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα Espresso.

Η ηθοποιός που έγινε γνωστή από τον ρόλο της «Κοντής» στη γνωστή σειρά του Γιώργου Καπουτζίδη, αποκάλυψε πως όταν την πλησίαζε ο κόσμος εκείνη ντρεπόταν πολύ και πάντα κρατούσε χαμηλούς τόνους.

Σχετικά με τον ποιον από τους «5» έχει κρατήσει επαφή, η Κατερίνα Θεοχάρη αποκάλυψε πως συνεχίζει να έχει σχέσεις με τον Αργύρη Αγγέλου.

Το Παρά Πέντε σημείωσε τεράστια επιτυχία και συνεχίζει με υψηλή τηλεθέαση στις επαναλήψεις. Πώς βίωσες την αναγνωρισιμότητα; Ξέφυγες καθόλου;

Όχι, ποτέ. Δεν καβάλησα το καλάμι. Αντίθετα, κρατούσα χαμηλούς τόνους. Θυμάμαι ότι όταν με πλησίαζε ο κόσμος στο δρόμο, ντρεπόμουν πιο πολύ εγώ από εκείνους. Για μένα είναι μια δουλειά που αγαπώ, αλλά, όταν έχεις αξίες και σταθερότητα, δεν υπάρχει λόγος να ξεφύγεις.

Έχεις κρατήσει επαφές με κάποιους από τους πρωταγωνιστές του Παρά Πέντε;

Ναι, με τον Αργύρη Αγγέλου που τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια και παραμένει ένας πολύ καλός μου φίλος.

Πώς ήταν η ζωή σου μετά τη σειρά; Υπήρχαν προτάσεις;

Ναι, υπήρχαν προτάσεις, αλλά ήμουν πάντα επιλεκτική. Είπα αρκετά «όχι» γιατί, αν δεν με εκφράζει κάτι, δεν μπορώ να είμαι καλή, ούτε να το απολαύσω. Προτιμώ να συμμετέχω σε δουλειές που με γεμίζουν, παρά να κάνω κάτι απλώς για να φαίνομαι.