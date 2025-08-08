Κατερίνα Τσάβαλου: Την πρώτη φορά είχα παλίνδρομη κύηση, τρεις μήνες μετά έμεινα ξανά έγκυος

Για την κόρη της, την παλίνδρομη κύηση που είχε πριν γίνει μητέρα αλλά και το διαζύγιο της από τον πρώην σύζυγό της, Δημήτρη Στεργίου, μίλησε σήμερα (08.08.2025) στην εκπομπή «Καλοκαιρινό ραντεβού» η Κατερίνα Τσάβαλου.

«Πριν κάνω το παιδί, το λέω ειλικρινά, δεν ήξερα τι θα πει απέραντη αγάπη και λατρεία και τώρα το έμαθα. Τρελάθηκα όταν έμαθα ότι είμαι έγκυος», ανέφερε αρχικά η Κατερίνα Τσάβαλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Την πρώτη φορά που το έμαθα είχα παλίνδρομη κύηση. Στεναχωρήθηκα αλλά η φύση ξέρει, τρεις μήνες μετά έμεινα ξανά έγκυος στην λατρεία μου» εξομολογήθηκε η γλυκιά ηθοποιός.

Όσον αφορά στο διαζύγιο της, η ηθοποιός ανέφερε: «Τώρα αλλάξαν οι ισορροπίες αλλά μια χαρά. Έχει περάσει ενάμισης χρόνος από το διαζύγιο. Η μικρή είναι πολύ καλά.

Όταν είναι και οι δυο γονείς μαζί σε αυτό, δεν είμαστε μαζί ως ζευγάρι αλλά είμαστε η μαμά και ο μπαμπάς σου. Είναι καλύτερα τώρα με τον Δημήτρη. Είναι καλός μπαμπάς. Δεν θα έκανα δεύτερο παιδί, με τίποτα. Τελείωσα. Θα ήθελα έναν σύντροφο κάποια στιγμή αλλά δεν θα παντρευόμουν ξανά».