Κατερίνα Βρανά για την υγεία της: «Ήμουν χάλια, χτυπούσαν “καμπάνες” αλλά είμαι ζώον»

«Είχα αυτοάνοσο στο έντερο, δεν το ήξερα. Έκανε φλεγμονή και έτσι προκλήθηκε διάτρηση εντέρου», εξήγησε η Κατερίνα Βρανά για το πρόβλημα υγείας της, το οποία παραλίγο να της στοιχίσει τη ζωή.

Στο τελευταίο επεισόδιο του 2025, στο podcast των Rainbow Mermaids ήταν η Κατερίνα Βρανά. Η γνωστή stand-up comedian μίλησε για όλα με το μοναδικό χιούμορ της και αναφέρθηκε στο σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε και της άλλαξε για πάντα τη ζωή.

«Όλο το 2016 ήμουν χάλια. Υπήρχαν “καμπάνες”, “σειρήνες”, αλλά… είμαι ζώον. Άμα είσαι συνέχεια έτσι για έξι μήνες… κοίτα το κουκλίτσα μου. Επίσης, είχα κοιλόπονο συχνά και πού και πού έκανα κάτι εμετούς. Έκανα μία κολονοσκόπηση και μου είπε ο γιατρός “έλα να τη συζητήσουμε, να σου πω τα πορίσματα”…». Ωστόσο, όπως η ίδια είπε, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν πήγε ποτέ.

«Μόλις γυρίσεις από Μαλαισία – Σιγκαπούρη πρέπει να σε δω οπωσδήποτε», της είχε πει ο γιατρός της, αλλά αυτό το ταξίδι ήταν μοιραίο, καθώς βρέθηκε ξαφνικά να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. «Είχα αυτοάνοσο στο έντερο, δεν το ήξερα. Έκανε φλεγμονή και έτσι προκλήθηκε διάτρηση εντέρου», εξήγησε.

«Όποτε λέω “το στήθος μου… ο κ@@ος μου”, μου λένε όλοι “εδώ γλίτωσε από τον θάνατο”. Και σημαίνει ότι θα επιζήσω ως πατσαβούρα; Πάμε καλά; Γιατί; Θέλω να επιζήσω και να είμαι ο εαυτός μου. Αφού ο χαρακτήρας μου δεν έπαθε κάτι, γιατί εμφανισιακά να διαστρεβλωθεί τελείως;», ανέφερε στη συνέχεια.

Επίσης η Κατερίνα Βρανά δήλωσε ότι έχει κρατήσει επαφή με τους γιατρούς της, και με τους Μαλαισιανούς. «Τώρα θέλω αν μπορώ, να καλέσω τον ντόκτορ Μάλικ να έρθει στην Ελλάδα. Το αγαπημένο του ελληνικό φαγητό είναι ο μουσακάς. Σχεδόν κάθε βράδυ μού έλεγε “γίνε καλά γρήγορα κορίτσι μου”».