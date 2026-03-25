Κατερίνα Ζαρίφη για την απόφασή της να μην γίνει μητέρα: Αγχώνομαι αν έχω κάνει τη σωστή επιλογή

Η Κατερίνα Ζαρίφη παραχώρησε συνέντευξη στο νέο επεισόδιο του Vidcast «Anestea», το οποίο δημοσιεύτηκε την Τρίτη 24 Μαρτίου στο YouTube και μεταξύ άλλων μίλησε για την απόφασή της να μην γίνει μητέρα. Όπως είπε, μέχρι σήμερα έχει αμφιβολίες για την απόφασή της. Λατρεύει τα παιδιά αλλά όπως εξήγησε αποφάσισε να δώσει προτεραιότητα στα επαγγελματικά και στην προσωπική ελευθερία της.

Όπως είπε η Κατερίνα Ζαρίφη: «Το να μην κάνω παιδιά ήταν μια απόφαση που ήρθε με τα χρόνια, έβλεπα ότι με καλύπτει περισσότερο το κομμάτι της δουλειάς ή με καλύπτει περισσότερο το κομμάτι να έχω την ελευθερία να πω ότι παίζουν οι Metallica στο Μιλάνο, είμαι καλά οικονομικά; Έχω την ελευθερία να το κάνω. Νομίζω ένα άλλο κομμάτι είναι μόλις δεις το 4 μπροστά στην ηλικία σου, από τα 40 και μετά είναι περισσότερη η πίεση της κοινωνίας. Γύρω στα 40 άρχισα να το σκέφτομαι».



Στη συνέχεια εξήγησε, πως υπάρχουν στιγμές που αμφιβάλλει για το εάν ήταν σωστή η απόφαση να μην γίνει μητέρα, καθώς όπως πρόσθεσε αγαπάει πολύ τα παιδιά: «Μου έχει προκαλέσει άγχος για το αν έχω κάνει τη σωστή επιλογή, γιατί εγώ είμαι ένας άνθρωπος που λατρεύω μεν τα παιδιά αλλά είχα επιλέξει πάντα στη ζωή μου τη δική μου ελευθερία. Ήξερα ότι αν είχα αυτό, γιατί είναι η κορυφαία δέσμευση το να γίνεις μητέρα, θα άφηνα πράγματα πίσω μου σε σχέση με τη δική μου ελευθερία. Ένα κομμάτι, μπορώ να πω, και εγωιστικό. Ή δεν ήξερα αν θα είμαι μια καλή μαμά. Οπότε είναι κάτι γιατί αγχώνομαι αν έχω κάνει τη σωστή επιλογή, “ναι αλλά με κάνει χαρούμενη, μήπως είναι λάθος;”».

Σε άλλο σημείο, η παρουσιάστρια μίλησε για τις κοινωνικές πιέσεις που δέχεται συχνά μια γυναίκα στην ηλικία τον 40, η οποία δεν έχει τεκνοποιήσει: «Στις ηλικίες μου είναι πολύ συχνό το άγχος της μητρότητας, δηλαδή όταν φτάνεις οριακά σε αυτό που η φύση ορίζει ως όριο για το αν θα γίνεις μαμά, εγώ μπορώ να σου πω ότι είναι ένα μικρό κομμάτι άγχους, μπορεί να είναι κάτι που θα μου περάσει και με τη λογική ότι έχεις τον εξωτερικό παράγοντα “εσύ τι θα κάνεις; θα κάνεις παιδιά; ο χρόνος περνάει”. Το πιο άβολο πράγμα που μπορεί να σου σχολιάσει κάποιος, αλλά σου δημιουργεί ένα άγχος».

«Η συνεργασία με τη Φαίη Σκορδά είναι πραγματικά πολύ όμορφη. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ καλά τη δουλειά και έχει εμπειρία και, κυρίως, μια ηρεμία που μεταφέρεται σε όλη την ομάδα» είχε πει προ ημερών η Κατερίνα Ζαρίφη για την εκπομπή «Buongiorno» του Mega όπου εργάζεται.