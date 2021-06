Ιδιαίτερα φορτισμένη εμφανίστηκε η Κιμ Καρντάσιαν στο ριάλιτι που πρωταγωνιστεί «Keeping Up With the Kardashians». Η πασίγνωστη Αμερικανίδα τηλεπερσόνα κατέρρευσε καθώς συζητούσε τα προβλήματα στο γάμο της με τον Κάνιε Γουέστ.

Ήταν η πρώτη φορά που η Κιμ Καρντάσιαν μίλησε δημόσια για τον γάμος της και τον σύζυγό της, Κάνιε Γουέστ. Μιλώντας στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας της, η πασίγνωστη Αμερικανίδα τηλεπερσόνα κατηγορεί τον εαυτό της για τον χωρισμό λέγοντας ότι στο θέμα του γάμου είναι «αποτυχημένη» και «άχρηστη».

Δείτε το βίντεο:

Υποστηρίζει επίσης ότι θα έπρεπε να συνεχίσει να ζει με τον Κάνιε και να μεγαλώσουν μαζί τα παιδιά τους. «Είναι ένας καταπληκτικός μπαμπάς, έκανε καταπληκτική δουλειά. Θα έπρεπε να έχει μία σύζυγο που θα στηρίζει κάθε του κίνηση και θα ταξιδεύει μαζί του και θα τα κάνει όλα, εγώ δεν μπορώ» λέει η Κιμ Καρντάσιαν.

Η Κιμ υπέβαλε αίτηση διαζυγίου τον Φεβρουάριο μετά από έξι χρόνια γάμου και την απόκτηση τεσσάρων παιδιών.