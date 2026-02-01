Κάτια Δανδουλάκη για Μάριο Πλωρίτη: Δεν άφηνε την γυναίκα του που ήταν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση

Η Κάτια Δανδουλάκη παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Τετ-α-Τετ» και στον Τάσο Τρύφωνος, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου. Η δημοφιλής ηθοποιός προσπάθησε να ξετυλίξει το φιλμ της ζωής και της καριέρας της. Ανέφερε πως ο Μάριος Πλωρίτης υπήρξε ο άντρας της ζωής της και πως ο Νίκος ήταν η πρώτη σχέση που έκανε.

Με τον Μάριο Πλωρίτη, η Κάτια Δανδουλάκη ήταν ζευγάρι για 32 ολόκληρα χρόνια. Τα 20 από αυτά όμως, δεν ζούσαν μαζί. Όπως είπε, ο λογοτέχνης και θεατρικός σκηνοθέτης, επέλεξε να μην αφήσει τη γυναίκα του, που ήταν εξαρτημένη από εκείνον. Η απόφασή του, όχι μόνο δεν έφερε «τριγμούς» στη σχέση του με την Κάτια Δανδουλάκη, αλλά έκανε όπως εξήγησε η ηθοποιός, ακόμα πιο βαθιά την αγάπη τους.

«Ο Μάριος Πλωρίτης ήταν η σχέση της ζωής μου. Ήταν πολύ μεγάλος έρωτας και δάσκαλος. Και ο Μάριος, όπως κι εγώ, λάτρευε την αυτονομία του άλλου. Ήταν προστατευτικός αλλά όχι καταπιεστικός. Θαύμαζε την ψυχή μου… Αυτό που αγαπάς στον άλλον είναι η ψυχή του και αυτό είναι που κάνει τη διάρκεια και το μεγάλο κενό όταν τους χάνεις» είπε η Κάτια Δανδουλάκη.

«Δεν ταλαιπωρήθηκα. Ήταν η ωραιότερη σχέση που είχα στη ζωή μου. Το ίδιο θα έκανα και πάλι, με έναν άνθρωπο που δεν άφηνε την γυναίκα του, που ήταν σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, τον λάτρεψα δέκα φορές παραπάνω. Κι εγώ δε θα άφηνα έναν άνθρωπο που θα ήταν εξαρτημένος από μένα. Έβλεπα σε αυτό μόνο καλά. Τίποτα κακό. Από τα 32 που ήμασταν μαζί, ουσιαστικά μείναμε μαζί τα 12. Τα άλλα 20 ήμασταν χώρια.

Εκείνα τα 20 χρόνια ζούσαμε σαν να ήμασταν τρία άτομα, με μια γυναίκα που υπέφερε πολύ, τη γυναίκα του. Ήταν ένα μέρος της οικογένειάς μου αυτή η γυναίκα» είπε η Κάτια Δανδουλάκη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρθηκε στον Νίκο Γαλανό με τον οποίο σε πολύ μικρή ηλικία υπήρξαν ζευγάρι για δυο χρόνια, αλλά στην πορεία και μέχρι το τέλος του ηθοποιού, έμειναν δυο πολύ καλοί φίλοι. «Με τον Νίκο Γαλανό είχαμε δώσει ένα τηλεφωνικό ραντεβού δέκα μέρες πριν φύγει, να πάμε οι δυο μας για φαγητό. Βρεθήκαμε πρώτη φορά στα 20 μας. Και γίναμε ουσιαστικά φίλοι αφού χωρίσαμε. Χωρίσαμε κάτω από εξαιρετικά αγαπησιάρικες συνθήκες…

Ο Νίκος δεν πούλησε ποτέ κάτι προσωπικό… Ο αρραβώνας μας δεν έγινε γάμος γιατί χωρίσαμε πολύ γρήγορα. Σε δυο χρόνια είχαμε χωρίσει. Όταν είσαι πολύ νέος, πολύ εύκολα ενθουσιάζεσαι και αρραβωνιάζεσαι. Νομίζεις ότι είναι απλό, αλλά δεν είναι… Ο Νίκος Γαλανός ήταν η πρώτη μου σχέση» είπε.