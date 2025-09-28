Κάτια Ταραμπάνκο για Μαρία Αντωνά: «Το ότι με είδε να κάνω διακοπές, δεν σημαίνει πως παντρεύομαι»

Η Κάτια Ταραμπάνκο διέψευσε την είδηση της Μαρίας Αντωνά ότι σε λίγο καιρό θα ενωθεί με τα δεσμά του γάμου με τον σύντροφό της σε δηλώσεις που παραχώρησε.

Το γνωστό μοντέλο μίλησε την Κυριακή (28.09.2025) στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ» και την Ελένη Μουστάκη, με αφορμή την αθλητική εκπομπή του OPEN που θα συμμετέχει, αναφέροντας ότι τις σημαντικές αποφάσεις της ζωής της θα τις ανακοινώνει η ίδια, ενώ αναφέρθηκε και στη Μαρία Αντωνά που είχε αποκαλύψει ότι η Κάτια Ταραμπάνκο παντρεύεται.

«Απ’ όσο ξέρω δεν παντρεύομαι. Δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία δεν θα θυμώσω. Καταλαβαίνω ότι ο καθένας κάνει τη δουλειά του και όσο μπορεί καλύτερα, μέχρι εκεί που φτάνει», είπε για τη Μαρία Αντωνά.

«Το ότι με είδε να κάνω διακοπές, δεν σημαίνει πως παντρεύομαι. Αλλά θυμός δεν υπάρχει, όλα καλά. Για οποιαδήποτε σημαντική απόφαση στη ζωή μου, θα ανακοινωθεί από τα δικά μου social media και όχι από άλλους ανθρώπους. Είμαι καλά και δεν παντρεύομαι» απάντησε η Κάτια Ταραμπάνκο στις φήμες περί γάμου.

Παράλληλα, η νικήτρια του GNTM 2 σχολίασε τον φετινό κύκλο αναφέροντας: «Σαν να βλέπω ένα ξένο GNTM. Η Ζενεβιέβ είναι η πιο ισχυρογνώμων. Πάρα πολύ χαίρομαι για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, είναι στην καλύτερη περίοδο της ζωής της και της πάει».

Εν τω μεταξύ, το πρωί της Τετάρτης (03.09.2025) μέσω από την εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Παρέα», η Μαρία Αντωνά είχε αναφέρει ότι το γνωστό μοντέλο παντρεύεται με τον σύντροφό της.

«Την είχα πετύχει πρόσφατα το καλοκαίρι μαζί με τον σύντροφό της και ήταν σε μία φάση πολύ όμορφη και γλυκιά. Είχε ξεκινήσει ήδη τις ετοιμασίες για τον γάμο της. Βεβαίως και παντρεύεται η Κάτια. Είναι πάρα πολύ ευτυχισμένη και ερωτευμένη», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά η σύντροφος του Γιώργου Λιάγκα.