Παντρεύεται η Κάτια Ταραμπάνκο: Η αποκάλυψη της Μαρίας Αντωνά για τη νικήτρια του GNTM 2

Μία από τις ομορφότερες περιόδους της ζωής της φαίνεται ότι διανύει η Κάτια Ταραμπάνκο, η οποία εδώ και αρκετό καιρό έχει βρει την ευτυχία στο πρόσωπο του νέου της συντρόφου.

Παρόλα αυτά η νικήτρια του GNTM 2 έχει επιλέξει να προστατέψει την προσωπική της ζωή από τα φώτα της δημοσιότητας και δεν έχει αποκαλύψει δημοσίως την ταυτότητα του αγαπημένου της. Η Κάτια Ταραμπάνκο έχει βρει στο πρόσωπο του καλού της τον ιδανικό άντρα και μάλιστα το διάστημα αυτό το ζευγάρι προετοιμάζει τον γάμο του, όπως αποκάλυψε η Μαρία Αντωνά.

Το χαρμόσυνο αυτό νέο έγινε γνωστό το πρωί της Τετάρτης (03.09.2025) μέσω από την εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Παρέα», στην οποία συμμετέχει η σύντροφος του Γιώργου Λιάγκα. Η αποκάλυψη έγινε με αφορμή την είδηση ότι η Κάτια Ταραμπάνκο θα βρίσκεται στην παρουσίαση αθλητικής εκπομπής του OPEN.

«Την είχα πετύχει πρόσφατα το καλοκαίρι μαζί με τον σύντροφό της και ήταν σε μία φάση πολύ όμορφη και γλυκιά. Είχε ξεκινήσει ήδη τις ετοιμασίες για τον γάμο της. Βεβαίως και παντρεύεται η Κάτια. Είναι πάρα πολύ ευτυχισμένη και ερωτευμένη», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μαρία Αντωνά.

«Δεν μίλησα καθόλου για τη σχέση μου σε καμία συνέντευξη, είναι κάποιοι τίτλοι που βγαίνουν. Είμαι πάρα πολύ καλά, είμαι ευτυχισμένη και οποιοδήποτε βήμα συμβεί, θα είμαι εδώ να σας το πω», είχε δηλώσει η νικήτρια του GNTM 2 σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Breakfast@Star», πριν από μερικούς μήνες.