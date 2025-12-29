Lifestyle

Κάτια Ταραμπάνκο: «Ο γάμος δεν είναι πλέον όνειρο ζωής, αναθεώρησα πολλά σε αυτό το κομμάτι»

«Κατάλαβα ότι η ευτυχία βρίσκεται μέσα σου και όχι σε τρίτους ανθρώπους» λέει η Κάτοα Ταραμπάνκο
Κάτια Ταραμπάνκο

«Με γοητεύει η σιγουριά και η αυτοπεποίθηση, αν πατάει στα πόδια του και δεν έχει ανασφάλεια είναι το καλύτερο» είπε μεταξύ άλλων η Κάτια Ταραμπάνκο.

Την Κάτια Ταραμπάνκο υποδέχτηκε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή Πρωινό τη Δευτέρα (29.12.2025). Η πρώην παίκτρια του «GNTM», λίγο μετά την ανακοίνωση του χωρισμού της και την πρόταση γάμου που είχε δεχτεί από τον πρώην σύντροφό της, μίλησε με για την προσωπική της ζωή και τις αλλαγές στη στάση της σε ό,τι αφορά τον γάμο.

«Δεν θα μιλήσω για τα προσωπικά μου, πέρασε αυτό. Ο γάμος είναι ένα όνειρο, αλλά δεν είναι όνειρο ζωής, όπως πίστευα παλαιότερα. Αναθεώρησα πολλά σχετικά με αυτό το κομμάτι, κατάλαβα ότι η ευτυχία βρίσκεται μέσα σου και όχι σε τρίτους ανθρώπους.

Γύρισα τον καθρέφτη σε εμένα και είδα πόσο ωραία περνάω. Είναι όμορφο να μην είσαι μόνος σου, αλλά με κάποιον που σε σπρώχνει μπροστά», είπε αρχικά η Κάτια Ταραμπάνκο.

Στη συνέχεια, μιλώντας για το τι αναζητά σε έναν σύντροφο και ποια στοιχεία θεωρεί ελκυστικά, η Κάτια Ταραμπάνκο περιέγραψε: «Με γοητεύει η σιγουριά και η αυτοπεποίθηση, αν πατάει στα πόδια του και δεν έχει ανασφάλεια είναι το καλύτερο. Σε έναν άντρα με ξενερώνει η υποκρισία και το κουτσομπολιό».

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες, η Κάτια Ταραμπάνκο είχε αποκαλύψει τον χωρισμό της σε συνέντευξή της στην εκπομπή Happy Day: «Επέστρεψα στο σπιτάκι μου, το τελειοποιώ τώρα… Χώρισα και επέστρεψα εδώ. Δεν ευδοκίμησε η σχέση, εντάξει, συμβαίνουν αυτά στη ζωή. Μπήκα από νωρίς στο πνεύμα των Χριστουγέννων, το είχα λίγο ανάγκη», αποκάλυψε το μοντέλο.

Να σου θυμίσουμε πως το φετινό καλοκαίρι, η Μαρία Αντωνά αποκάλυψε μέσα από την καλοκαιρινή εκπομπή του ANT1 πως η Κάτια Ταραμπάνκο δέχτηκε πρόταση γάμου από τον σύντροφό της και πως ετοιμαζόταν να παντρευτεί. Τελικά φαίνεται πως η είδηση ίσχυε, ωστόσο η σχέση έληξε λίγο αργότερα οριστικά.

