Κέιτ Μίντλετον, Αντζελίνα Τζολί και Μελάνια Τραμπ προτιμούν το ξανθό – Φωτογραφίες με το νέο τους λουκ

Είναι διάσημες, όμορφες λαμπερές και από φέτος το φθινόπωρο ξανθές. Κέιτ Μίντλετον, Αντζελίνα Τζολί και Μελάνια Τραμπ άλλαξαν τα μαλλιά τους, αποχωρίστηκαν τα σκούρα καστανά μαλλιά και υιοθέτησαν πιο ξανθές αποχρώσεις.

Οι εποχές του «ήσυχου στιλ» με σκούρα, πλούσια καστανά μαλλιά φαίνεται να έχουν περάσει ανεπιστρεπτί για τις Κέιτ Μίντλετον, Αντζελίνα Τζολί και Μελάνια Τραμπ. Και οι τρεις τους προτιμούν πια το ξανθό.

Η Κέιτ Μίντλετον έκανε ντεμπούτο με ένα ολοκαίνουργιο ξανθό λουκ, με τα μακριά της μαλλιά πιο ανοιχτά και φωτεινά από ποτέ, να πηγαίνει στην εκκλησία στο Μπαλμόραλ στα τέλη Αυγούστου.

Χθες Πέμπτη (04.09.2025), τα ακόμα πιο ανοιχτόχρωμα μαλλιά της έκλεψαν την παράσταση, όταν συνόδευσε τον σύζυγό της, πρίγκιπα Γουίλιαμ, σε επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο, επιστρέφοντας στα καθήκοντά τους μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.

Και δεν είναι μόνο η Κέιτ Μίντλετον.

Η ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί έχει ανοίξει τα μαλλιά της τον τελευταίο καιρό που είναι πλέον πιο ξανθά, όπως φαίνεται και στις πρόσφατες εμφανίσεις της, αφήνοντας πίσω τα μακριά καστανά μαλλιά.

Μάλιστα, εθεάθη στο Λονδίνο, για τα γυρίσματα της ταινίας Anxious People με ανοιχτό ξανθό καρέ.

Αλλά και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ έχει υιοθετήσει πιο φωτεινές αποχρώσεις τους τελευταίους μήνες.

Οι ξανθές ανταύγειες ήταν ιδιαίτερα εμφανείς όταν επισκέφτηκε μαζί με τον σύζυγό της τις πληγείσες περιοχές από τις πλημμύρες στο Hill Country του Τέξας τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με τη Lauren Paglionico, colorist και ιδρύτρια του LRN Beauty στη Νέα Υόρκη, το φθινόπωρο είναι πάντα «η τέλεια στιγμή» για μια αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών, ειδικά για όσους βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας.



«Υπάρχει κάτι στην αλλαγή των εποχών που δημιουργεί την αίσθηση ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για αλλαγή», εξηγεί αποκλειστικά στη Daily Mail. «Για κάποιες από αυτές τις γυναίκες, ίσως υπάρχει κάτι συναρπαστικό στον ορίζοντα.

Όσο για την Κέιτ, έχει περάσει πολλά και νιώθω ότι αυτή είναι η δική της στιγμή να ξανασυστηθεί με τους δικούς της όρους».

Αν και η Paglionico παραδέχεται πως συνήθως οι άνθρωποι προτιμούν να σκουραίνουν τα μαλλιά τους το φθινόπωρο, φέτος παρατηρεί «μια στροφή προς την ξανθιά τάση».

«Λίγο φως μπορεί να φωτίσει ολόκληρη την εμφάνιση και να αναδείξει τον τόνο του δέρματος και τα μάτια», τονίζει.

Πάντως η ίδια σημειώνει ότι το ιδανικό ξανθό δεν γίνεται ούτε σε δύο συνεδρίες – μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες ή και μήνες για ένα φυσικό αποτέλεσμα.