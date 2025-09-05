Lifestyle

Κέιτ Μίντλετον, Αντζελίνα Τζολί και Μελάνια Τραμπ προτιμούν το ξανθό – Φωτογραφίες με το νέο τους λουκ

Αποχωρίστηκαν τα σκούρα καστανά μαλλιά και υιοθέτησαν ξανθές αποχρώσεις για το φθινόπωρο
Αντζελίνα Τζολί
Ξανθιά η Αντζελίνα Τζολί στα γυρίσματα της νέας της ταινίας / Credit line: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Είναι διάσημες, όμορφες λαμπερές και από φέτος το φθινόπωρο ξανθές. Κέιτ Μίντλετον, Αντζελίνα Τζολί και Μελάνια Τραμπ άλλαξαν τα μαλλιά τους, αποχωρίστηκαν τα σκούρα καστανά μαλλιά και υιοθέτησαν πιο ξανθές αποχρώσεις.

Οι εποχές του «ήσυχου στιλ» με σκούρα, πλούσια καστανά μαλλιά φαίνεται να έχουν περάσει ανεπιστρεπτί για τις Κέιτ Μίντλετον, Αντζελίνα Τζολί και Μελάνια Τραμπ. Και οι τρεις τους προτιμούν πια το ξανθό.

Η Κέιτ Μίντλετον έκανε ντεμπούτο με ένα ολοκαίνουργιο ξανθό λουκ, με τα μακριά της μαλλιά πιο ανοιχτά και φωτεινά από ποτέ, να πηγαίνει στην εκκλησία στο Μπαλμόραλ στα τέλη Αυγούστου.

Χθες Πέμπτη (04.09.2025), τα ακόμα πιο ανοιχτόχρωμα μαλλιά της έκλεψαν την παράσταση, όταν συνόδευσε τον σύζυγό της, πρίγκιπα Γουίλιαμ, σε επίσκεψη στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο, επιστρέφοντας στα καθήκοντά τους μετά τις καλοκαιρινές διακοπές.

Και δεν είναι μόνο η Κέιτ Μίντλετον.

Χαμογελαστοί η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ
Χαμογελαστοί η Κέιτ Μίντλετον και ο πρίγκιπας Γουίλιαμ / REUTERS / Toby Melville
Πιο ξανθιά από ποτέ η Κέιτ Μίντλετον
Πιο ξανθιά από ποτέ η Κέιτ Μίντλετον / REUTERS / Toby Melville
Η Κέιτ Μίντλετον έχει «ανοίξει» τα μαλλιά της
Η Κέιτ Μίντλετον έχει «ανοίξει» τα μαλλιά της / REUTERS / Toby Melville
Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπας Γουίλιαμ στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο
Κέιτ Μίντλετον και πρίγκιπας Γουίλιαμ στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας στο Λονδίνο / REUTERS / Toby Melville

Η ηθοποιός Αντζελίνα Τζολί έχει ανοίξει τα μαλλιά της τον τελευταίο καιρό που είναι πλέον πιο ξανθά, όπως φαίνεται και στις πρόσφατες εμφανίσεις της, αφήνοντας πίσω τα μακριά καστανά μαλλιά.

Αντζελίνα Τζολί
Αντζελίνα Τζολί / ΦΩΤΟ ΑΠΕ ΜΠΕ
Η Αντζελίνα Τολί ξανθιά
Η Αντζελίνα Τολί ξανθιά / Photo by Scott A Garfitt / Invision / AP

Μάλιστα, εθεάθη στο Λονδίνο, για τα γυρίσματα της ταινίας Anxious People με ανοιχτό ξανθό καρέ.

Η Αντζελίνα Τζολί στο Λονδίνο με ξανθό λουκ για τα γυρίσματα της νέας της ταινίας
Η Αντζελίνα Τζολί στο Λονδίνο με ξανθό λουκ για τα γυρίσματα της νέας της ταινίας / Credit line: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Αλλά και η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ Μελάνια Τραμπ έχει υιοθετήσει πιο φωτεινές αποχρώσεις τους τελευταίους μήνες.

Η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ
Η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ / REUTERS / Kevin Lamarque
Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ
Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ / REUTERS / Kevin Lamarque

Οι ξανθές ανταύγειες ήταν ιδιαίτερα εμφανείς όταν επισκέφτηκε μαζί με τον σύζυγό της τις πληγείσες περιοχές από τις πλημμύρες στο Hill Country του Τέξας τον Ιούλιο.

Σύμφωνα με τη Lauren Paglionico, colorist και ιδρύτρια του LRN Beauty στη Νέα Υόρκη, το φθινόπωρο είναι πάντα «η τέλεια στιγμή» για μια αλλαγή στο χρώμα των μαλλιών, ειδικά για όσους βρίσκονται στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Μελάνια Τραμπ Ντόναλντ Τραμπ
Η επανεμφάνιση της Μελάνια Τραμπ στην Ουάσινγκτον / REUTERS / Brian Snyder
Μελάνια Τραμπ Ντόναλντ Τραμπ
Μελάνια Τραμπ: Η επανεμφάνισή της στον Λευκό Οίκο σε δείπνο με Ζούκερμπεργκ, Γκέιτς, Κουκ και Άλτμαν / REUTERS / Brian Snyder
Μελάνια Τραμπ Ντόναλντ Τραμπ
Η 8η εμφάνση της Μελάνια Τραμπ από την επιστροφή Τραμπ στον Λευκό Οίκο / REUTERS / Brian Snyder


«Υπάρχει κάτι στην αλλαγή των εποχών που δημιουργεί την αίσθηση ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για αλλαγή», εξηγεί αποκλειστικά στη Daily Mail. «Για κάποιες από αυτές τις γυναίκες, ίσως υπάρχει κάτι συναρπαστικό στον ορίζοντα.

Όσο για την Κέιτ, έχει περάσει πολλά και νιώθω ότι αυτή είναι η δική της στιγμή να ξανασυστηθεί με τους δικούς της όρους».

Αν και η Paglionico παραδέχεται πως συνήθως οι άνθρωποι προτιμούν να σκουραίνουν τα μαλλιά τους το φθινόπωρο, φέτος παρατηρεί «μια στροφή προς την ξανθιά τάση».

«Λίγο φως μπορεί να φωτίσει ολόκληρη την εμφάνιση και να αναδείξει τον τόνο του δέρματος και τα μάτια», τονίζει.

Πάντως η ίδια σημειώνει ότι το ιδανικό ξανθό δεν γίνεται ούτε σε δύο συνεδρίες – μπορεί να χρειαστούν εβδομάδες ή και μήνες για ένα φυσικό αποτέλεσμα.

Lifestyle
