Κέιτι Πέρι: Το βίντεο από τη βραδιά που η Ρούμπι Ρόουζ την κατηγορεί για σεξουαλική επίθεση

Βίντεο φέρνει στο φως της δημοσιότητας πλάνα από το βράδυ, που η Ρούμπι Ρόουζ κατηγορεί την Κέιτι Πέρι για σεξουαλική επίθεση.

Σύμφωνα με το TMZ, η ημέρα που η τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι φέρεται να εμπλέκεται στην σεξουαλική επίθεση που περιγράφει η ηθοποιός Ρούμπι Ρόουζ, είχε ξεκινήσει σε εμφάνισή της πριν από περίπου 16 χρόνια, η οποία έχει καταγραφεί τόσο σε φωτογραφίες όσο και σε βίντεο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Katy Perry crashed prom with Ruby Rose on the night of the alleged incident.



: Splash News pic.twitter.com/Ov9N5g1jkp — TMZ (@TMZ) April 15, 2026

Όπως αναφέρεται, στις 15 Αυγούστου του 2010 η Κέιτι Πέρι βρέθηκε σε χοροεσπερίδα αποφοίτησης στη Μελβούρνη, όπου ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μπροστά στους παρευρισκόμενους, ερμηνεύοντας μεταξύ άλλων το «Single Ladies» της Μπιγιονσέ. Στο οπτικοακουστικό υλικό από τη βραδιά, η τραγουδίστρια εμφανίζεται χαμογελαστή και σε ιδιαίτερα χαλαρό κλίμα.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η Κέιτι Πέρι και η Ρούμπι Ρόουζ πήγαν σε νυχτερινό κέντρο της Μελβούρνης, το Spice Market, χώρο που συνδέεται με την καταγγελία της ηθοποιού, όπου σύμφωνα με την ίδια, έλαβε χώρα η παρενόχληση.

Η Ρούμπι Ρόουζ έχει προχωρήσει σε δημόσιες καταγγελίες μέσω social media, ενώ η Κέιτι Πέρι αρνείται τις κατηγορίες, μέσω εκπροσώπων της, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνα και ανυπόστατα ψεύδη».

Η τραγουδίστρια Κέιτι Πέρι βρίσκεται στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας, μετά από την καταγγελία της Ρόουζ. Οι Αρχές εξετάζουν την υπόθεση με εκπρόσωπο της αστυνομίας να αναφέρει ότι την έρευνα έχει αναλάβει ειδική ομάδα για σεξουαλικά αδικήματα και ότι βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.