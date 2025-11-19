Κέιτι Πράις: Στο δικαστήριο ο πρώην σύζυγός της, Κίραν Χέιλερ, για βιασμό 13χρονης ενώ ήταν παντρεμένος με τη διάσημη σταρ

Ο Κίραν Χέιλερ, πρώην σύζυγος της Κέιτι Πράις, εμφανίστηκε σήμερα (19.11.2025) στο δικαστήριο κατηγορούμενος για τον βιασμό και τη σεξουαλική επίθεση ενός 13χρονου κοριτσιού κατά τη διάρκεια του γάμου του με τον διάσημο μοντέλο από τη Βρετανία. Η υπόθεση έχει συγκλονίσει τα βρετανικά ΜΜΕ.

Ο 38χρονος personal trainer κατηγορείται ότι διέπραξε τρεις βιασμούς και μια σεξουαλική επίθεση μεταξύ Ιουνίου και Οκτωβρίου 2016, ενώ ήταν παντρεμένος με το πρώην glamour μοντέλο από τη Βρετανία, Κέιτι Πράις. Το ζευγάρι είχε παντρευτεί το 2013 και απέκτησε δύο παιδιά πριν χωρίσει το 2018.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο Κίεραν Χάιλερ, 38 ετών, από το Northchapel στο West Sussex, έχει κατηγορηθεί για τρεις κατηγορίες βιασμού και μία για σεξουαλική επίθεση σε βάρος 13χρονου κοριτσιού. Τα αδικήματα φέρεται να συνέβησαν σε οικία στο West Sussex μεταξύ 1 Ιουνίου και 13 Οκτωβρίου 2016» ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Σημειώνεται ότι το φερόμενο ως θύμα δεν είναι μέλος ούτε της οικογένειας της Κέιτι Πράις ούτε του Κίραν Χέιλερ.

Το κορίτσι, που για νομικούς λόγους δεν κατονομάζεται, παρακολουθείται από ειδικά εκπαιδευμένους αξιωματικούς ενώ συνεχίζονται οι έρευνες.

Νομικός εκπρόσωπος του Χάιλερ δήλωσε: «Ο Κίραν Χέιλερ αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες. Συνεργάζεται πλήρως με την αστυνομία καθ’ όλη τη διάρκεια της έρευνας και θα συνεχίσει να το κάνει. Ανυπομονεί να καθαρίσει το όνομά του, πιστεύοντας στο δικαστικό σύστημα».

Ο Χέιλερ, που έχει εργαστεί επίσης ως ηθοποιός, στριπτιζέζ και σταρ ριάλιτι, γνώρισε την Πράις το 2012 και της έκανε πρόταση γάμου την ημέρα των Χριστουγέννων. Παντρεύτηκαν στο πολυτελές θέρετρο Sandals Royal Bahamian στις Μπαχάμες τον Ιανουάριο του 2013, ενώ ακολούθησε τελετή ευλογίας στο Rookery Manor Hotel στο Weston-super-Mare του Σόμερσετ τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς.