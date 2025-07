Κέρινα ομοιώματα της Τέιλορ Σουίφτ σε Μουσεία «Μαντάμ Τισό» σε 13 πόλεις του κόσμου

Το Mουσείο Μαντάμ Τισό (Madame Tussauds) αποκάλυψε 13 νέες φιγούρες της Τέιλορ Σουίφτ, οι οποίες θα εκτεθούν στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε άλλες χώρες.

Τα κέρινα ομοιώματα, τα οποία θα εκτεθούν σε τέσσερις διαφορετικές ηπείρους, δημιουργήθηκαν με πηγή έμπνευσης την περιοδεία «Eras Tour» της Τέιλορ Σουίφτ, η οποία ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024. Τα κέρινα ομοιώματα θα παρουσιαστούν στα Μουσεία «Μαντάμ Τισό» του Άμστερνταμ, του Βερολίνου, του Μπλάκπουλ, της Βουδαπέστης, του Χόλιγουντ, του Χονγκ Κονγκ, του Λας Βέγκας, του Λονδίνου, του Νάσβιλ, της Νέας Υόρκης, του Ορλάντο και του Σίδνεϊ. Ένα από τα κέρινα ομοιώματα θα παρουσιαστεί σε περιοδεία με πρώτο σταθμό τη Σαγκάη.

Το μίνι φόρεμα Roberto Cavalli, που φόρεσε η σταρ της ποπ καθ’ όλη τη διάρκεια της περιοδείας Eras Tour, έχει αναδημιουργηθεί για το κέρινο ομοίωμα που παρουσιάζεται στο Λας Βέγκας μαζί με κρυστάλλινες μπότες Christian Louboutin μέχρι το γόνατο, δωρεά του οίκου μόδας και ένα ασορτί μικρόφωνο με γκλίτερ σε χρυσό-μαύρο χρώμα.

Η φιγούρα της Σουίφτ στη Νέα Υόρκη φοράει ένα πολύχρωμο τζάκετ με πούλιες και μια μπλε ολόσωμη φόρμα Zuhair Murad με κρόσσια, σε μια αναφορά στο άλμπουμ της Midnights του 2022.

Το κέρινο ομοίωμα στο Λονδίνο απεικονίζει την εμφάνιση της Τέιλορ Σουίφτ τη δεύτερη από τις οκτώ συναυλίες της τον Ιύνιο του 2024, στο Στάδιο Γουέμπλεϊ με πορτοκαλί κορμάκι Versace διακοσμημένο με ροζ και μοβ λεπτομέρειες. Η εμφάνιση ολοκληρώνεται με ασορτί κρυσταλλικές όμπρε μπότες Christian Louboutin, δωρεά του οίκου και ένα μικρόφωνο κατά παραγγελία που δημιουργήθηκε από την Rebel Stage Gear UK.

Τα κέρινα ομοιώματα δημιουργήθηκαν από περισσότερους από 40 καλλιτέχνες σε διάστημα 14 μηνών.

«Η Τέιλορ Σουίφτ είναι είδωλο της γενιάς και μια πολιτιστική δύναμη» δήλωσε η Λόρα Σερντ, παγκόσμια διευθύντρια του brand Madame Tussauds. «Η επιρροή της Τέιλορ Σουίφτ εκτείνεται στη μουσική, τη μόδα, τον κινηματογράφο, ακόμη και την οικονομία», πρόσθεσε. «Η εκπληκτική επιτυχία της περιοδείας της που κατέρριψε ρεκόρ είναι η τέλεια στιγμή για το Μαντάμ Τισό να απαθανατίσει με 13 αριθμούς – τον τυχερό αριθμό της – σε τέσσερις ηπείρους για να διασφαλίσουμε ότι θα φτάσουμε σε όσο το δυνατόν περισσότερους θαυμαστές. Ξέρουμε απλώς ότι θα τα αγαπήσουν όσο κι εμείς» υπογράμμισε.

