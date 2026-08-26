Κιάρα Φέρανι: Η πεζοπορία, το λάμα και το φιλί με τον σύντροφό της στο Μάτσου Πίτσου

Μακριά από τους κοσμοπολίτικους προορισμούς στους οποίους μας έχει συνηθίσει η Κιάρα Φεράνι αποφάσισε να επισκεφτεί μαζί με τον σύντροφό της Χοσέ Ερντάντες, το Περού.

Η Κιάρα Φεράνι έζησε μια διαφορετική ταξιδιωτική εμπειρία στο Περού, εξερευνώντας το Μάτσου Πίτσου κάνοντας πεζοπορία.

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Η Ιταλίδα influencer μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους στο Instagram φωτογραφίες από τη διαδρομή, δηλώνοντας πως είναι από τα πιο μαγικά μέρη που έχει επισκεφτεί.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ανέβασε, συμπεριλαμβάνεται και ένα τρυφερό κλικ όπου ο σύντροφός της τη φιλά στο στόμα. Στις υπόλοιπες φωτογραφίες η ίδια πόζαρε μπροστά στα εντυπωσιακά τοπία, ενώ απαθανάτισε και ένα το γλυκό λάμα που συνάντησε.

Στη λεζάντα της ανάρτησης η Κιάρα Φεράνι έγραψε: «Πέρασα δύο ημέρες στο Μάτσου Πίτσου – μία για τη διαδρομή 1 και μία για την πεζοπορία μέχρι το Γουάινα Πίτσου, η οποία ήταν δύσκολη, αλλά άξιζε απόλυτα τον κόπο – και ένιωσα πως ήταν ένα από τα πιο μαγικά και πνευματικά μέρη που έχω επισκεφθεί ποτέ. Πραγματικά, δεν έχω λόγια».