Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Θα γίνω κουμπάρα τους» είπε και φούντωσε τις φήμες για εγκυμοσύνη της Αλεξάνδρας Νίκα

Στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” βρέθηκε το βράδυ της Κυριακής (08.02.2026) η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, για να παρακολουθήσει από κοντά το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός. Ένα 24ωρο νωρίτερα, παραχώρησε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, με μια απάντηση που έδωσε σε ερώτηση για την Αλεξάνδρα Νίκα και τον Κωνσταντίνο Αργυρό, να πυροδοτεί συζητήσεις.

Όλα ξεκίνησαν από δημοσίευμα της Espresso, το οποίο έκανε λόγο για κουμπαριά της Κίμπερλι Γκιλφόιλ με το ζευγάρι, που θα αποκτήσει το δεύτερο παιδί του. Όπως απάντησε σε σχετική ερώτηση, «ναι (σ.σ. θα γίνω κουμπάρα τους), είναι πολύ συναρπαστικό, είναι υπέροχοι άνθρωποι, είναι σαν οικογένειά μου και το περιμένω με ανυπομονησία».

«Είναι τιμή και ευλογία, είναι πραγματικά υπέροχο να βρίσκομαι εδώ και να έχω τόσες χαρούμενες αναμνήσεις» δήλωσε η Κίμπερλι Γκιλφόϊλ.

«Παιδιά, το είπε ξεκάθαρα ότι θα γίνει κουμπάρα. Είναι παντρεμένοι ο Αργυρός με τη Νίκα, έχουν βαφτίσει το πρώτο παιδί; Άρα προφανώς θα γίνει κουμπάρα στο 2ο παιδί» σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας, με τη Φωτεινή Πετρογιάννη να επισημαίνει ότι η Κίμπερλι Γκιλφόϊλ έχει μιλήσει ξανά για… babies (μωρά)!

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έφτασε στο φαληρικό γήπεδο λίγο μετά τις 20:30, με τον διευθύνων σύμβουλο της Alter Ego Media, Γιάννη Βρέντζο να την υποδέχεται. Ακολούθως, οδηγήθηκε σε σουίτα του “Καραϊσκάκης”, για να παρακολουθήσει το ντέρμπι της 20ης αγωνιστικής της Super League.

Πρόκειται για ακόμη μία από τις εμφανίσεις της κορυφαίας εκπροσώπου των ΗΠΑ στην Ελλάδα σε μεγάλο αθλητικό γεγονός της χώρας.