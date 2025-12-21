Klavdia για τον χωρισμό από τον Oge: Υπήρχε ασυμφωνία χαρακτήρων, δεν μπορούσε αυτό να ευδοκιμήσει

Η Klavdia παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Τετ Α Τετ» με τον Τάσο Τρύφωνος και μίλησε για τον χωρισμό από τον σύντροφό της, Oge, την εμπειρία της στη Eurovision και τα σχόλια που την ενόχλησαν για την παρουσία της, στη σκηνή του μουσικού διαγωνισμού.

Αναφερόμενη στον χωρισμό της από τον Oge, η Klavdia ανέφερε: «Μετά τη Eurovision υπήρξε ένας χωρισμός αλλά νομίζω και η Eurovision να μην υπήρχε στη μέση… είχε να κάνει καθαρά με το ότι υπήρχε ασυμφωνία χαρακτήρων. Δεν μπορούσε αυτό να ευδοκιμήσει και να λειτουργήσει και για τους δυο μας. Ούτε στον Oge έκανε αντίστοιχα καλό, στον ίδιο και στη δουλειά του. Νιώθαμε ότι κρατάει ο ένας πίσω τον άλλον.

Οπότε ήταν προτιμότερο να χωρίσουμε και να είμαστε, όπως ήμασταν και πριν. Δύο άνθρωποι στον ίδιο χώρο. Μπορεί και να ξανασυνεργαστούμε. Δεν έγινε κάτι κακό που μας έκανε να μισήσει ο ένας τον άλλο», εξομολογήθηκε η Klavdia καλεσμένη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Σε άλλο σημείο αναφέρθηκε στην Eurovision και στα αρνητικά σχόλια ορισμένων για εκείνη: «Δυσκόλεψε όλο το κλίμα για όλους τους διαγωνιζόμενους γιατί ξαφνικά η Eurovision απέκτησε μια πολύ βαριά πολιτική χροιά. Είχε να κάνει με ένα πολύ βαρύ πολιτικό γεγονός που είναι ο πόλεμος. Ήταν για όλους δύσκολο το πως να συμπεριφερθούμε. Αν δεν χαιρετούσαμε την ισραηλινή αποστολή, θα ήμασταν οι κακοί, που τους διαχωρίζουμε και δεν μας έκαναν τίποτα. Αν τους χαιρετούσαμε, αυτό αυτόματα σήμαινε ότι θα τους υποστηρίζαμε και θα ήμασταν μαζί τους. Δεν ξέραμε πως να συμπεριφερθούμε.

Μπορεί πολλοί διαγωνιζόμενοι να πήραν πολιτική θέση. Εγώ ήθελα να είναι μουσική γιορτή και προσπάθησα να το προστατεύσω, αλλά πάντα θα υπήρχαν λόγια. Δεν υπάρχει πάντα το τέλειο σενάριο. Επέλεξα να είμαι το ίδιο ευγενική και φιλική με όλους», δήλωσε η Klavdia.

Απαντώντας στα σχόλια που είχε κάνει ο Γιώργος Λιάγκας για την παρουσία της στη σκηνή της Eurovision ανέφερε: «Δεν ήταν για την άποψη που είχε, αλλά για τον τρόπο που την εξέφραζε την άποψή του. Είχε πιο προκλητικό τρόπο στις λέξεις που χρησιμοποιούσε στο να πει τι δεν του αρέσει. Εγώ ήμουν προετοιμασμένη για όλα και δεν μπορούσα να το αφήσω να με επηρεάσει. Είχα έναν στόχο και ήμουν πολύ αποφασισμένη και προσηλωμένη στον στόχο μου. Δεν επέτρεπα να με επηρεάζουν τα σχόλια».

«Δεν πήγα μετά στην εκπομπή του, αλλά αν πήγαινα θα του έλεγα ότι είναι πολύ καλός στη δουλειά του κι έξυπνος. Στην τηλεόραση χρειαζόμαστε νούμερα και πρέπει να προκαλέσουμε πολλές φορές. Επιχειρηματικό το βρίσκω το πλάνο του. Από τα 7 πάνελ που σχολιάζουν θετικά, αυτό το ένα που θα σχολιάσει αρνητικά θα έχει προβολή. Και τα κανάλια είναι επιχειρήσεις», είπε η Klavdia.