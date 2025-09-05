Κλέλια Ανδριολάτου: Μαγνήτισε όλα τα βλέμματα στα γυρίσματα νέας ταινίας στη Μύκονο

Η Κλέλια Ανδριολάτου έκλεψε την παράσταση στα γυρίσματα νέας ταινίας. Όπως και πριν από ένα χρόνο, έτσι και φέτος, η ηθοποιός ταξίδεψε στο νησί των Ανέμων για τη νέα παραγωγή που πρωταγωνιστεί. Η Μύκονος συνεχίζει να έχει τουρίστες και μετά το τέλος του φετινού καλοκαιριού.

Η κινητοποίηση για τα γυρίσματα τράβηξε το ενδιαφέρον ντόπιων και τουριστών στη Μύκονο. Η Κλέλια Ανδριολάτου μαγνήτισε για ακόμα μια φορά όλα τα βλέμματα. Η κάμερα του Mykonos Live TV την κατέγραψε στα διαλείμματα των γυρισμάτων στην περιοχή του Άγιου Σώστη.

Η ξανθιά μούσα του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, που έγινε γνωστή και διεθνώς όταν το σίριαλ «Maestro» μπήκε στο Netflix, φορούσε μπικίνι και παρεό.

Μάλιστα, η 28χρονη ηθοποιός η οποία διαθέτει άψογη σιλουέτα, εμφανίζεται να κάνει ασκήσεις γιόγκα πάνω σε φορτηγάκι για να ξεμουδιάσει λόγω των πολύωρων γυρισμάτων.

Λεπτομέρειες για την νέα παραγωγή που συμμετέχει δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές. Θυμίζουμε ότι και πέρυσι το φθινόπωρο η Κλέλια Ανδριολάτου βρέθηκε στο νησί των Ανέμων για την ταινία «Mykonos», την πρώτη του Γιάννη Αντετοκούνμπο ως παραγωγού.

«Δεν είναι στα σχέδιά μου να παρουσιάσω ένα τηλεπαιχνίδι. Είμαι ικανοποιημένη με αυτό που κάνω και προς το παρόν δεν έχω σκεφτεί ότι θα ήθελα να ασχοληθώ με την παρουσίαση», είχε δηλώσει προ μηνών η Κλέλια Ανδριολάτου, σε ερώτηση για τις σκέψεις που κάνει αναφορικά με τα επαγγελματικά της.

Στις Κάννες πριν από λίγους μήνες, η Κλέλια Ανδριολάτου επέλεξε προ ημερών ένα στενό, εξώπλατο, μαύρο φόρεμα με τελείωμα με ροζ λεπτομέρεια και άσπρο τούλι, και έναν εντυπωσιακό μαύρο φιόγκο, που τόνιζε τη σιλουέτα της.