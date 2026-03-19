Κλέλια Ανδριολάτου: Στο πάρτι του Έλτον Τζον υπήρξαν άνθρωποι που είχαν δει το «Maestro»

«Πέρασα πάρα πολύ ωραία στην Αμερική. Έκατσα αρκετό καιρό και το ευχαριστήθηκα», είπε η Κλέλια Ανδριολάτου για το πρόσφατο ταξίδι της.

Δηλώσεις στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τον Ηλία Σκουλά παραχώρησε η γνωστή ηθοποιός και αυτές προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (19.03.2026). Η Κλέλια Ανδριολάτου μίλησε για την πρόσφατη εμπειρία της στην Αμερική και την παρουσία της στο λαμπερό πάρτι του Έλτον Τζον, μετά την τελετή των Όσκαρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Εγώ πήγα στο πάρτι. Δεν έχω ξαναπάει, αλήθεια είναι. Είχε πάρα πολύ κόσμο, ήταν πολύ εντυπωσιακά… Γνωρίζεις έτσι πάρα πολύ κόσμο, συζητάς, κουβεντιάζεις με ανθρώπους που δεν ξέρεις, είχε ενδιαφέρον», είπε η Κλέλια Ανδριολάτου.

Η Κλέλια Ανδριολάτου είπε στη συνέχεια: «Υπήρξαν άνθρωποι που είχαν δει το “Maestro”. Μη φανταστείς ότι ασχολούνταν όλοι μαζί μου προφανώς, αλλά ήταν ωραία. Δεν πειράζει (σ.σ. που δεν πήρε Όσκαρ ο Γιώργος Λάνθιμος), είναι πάρα πολύ ικανός, τα έχει καταφέρει τόσο όμορφα. Δεν πειράζει φέτος που δεν πήρε, θα πάρει του χρόνου. Τον θαυμάζω πάρα πολύ και αυτόν και τη δουλειά του και το έχει καταφέρει άψογα και μπράβο του».

Κλείνοντας, η Κλέλια Ανδριολάτου ανέφερε: «Το Maestro είναι το σπίτι μου».