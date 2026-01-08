Κλέων Γρηγοριάδης: Δεν θεωρώ ότι η συμμετοχή μου στην τηλεόραση ήταν κάτι πολύ σπουδαίο

Ο Κλέων Γρηγοριάδης έδωσε μία σπάνια τηλεοπτική συνέντευξη και μίλησε για την καριέρα του στην τηλεόραση και το θέατρο, ενώ ταυτόχρονα αναφέρθηκε και στα παιδικά του χρόνια.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης ήταν καλεσμένος την Πέμπτη (08.01.2026) στην εκπομπή «Στούντιο 4» και αναφέρθηκε στο πώς αποφάσισε να γίνει ηθοποιός μέσα σε μια οικογένεια γιατρών. Επίσης, ο Κλέων Γρηγοριάδης παραδέχτηκε ότι δε θεωρεί ότι η συμμετοχή του στην τηλεόραση είναι κάτι ιδιαίτερα σπουδαίο.

«Νομίζω ότι είμαι αυστηρός με τον εαυτό μου. Δεν έχω μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μου. Δεν θεωρώ ότι είμαι ένας σπουδαίος, ούτε θεατρικά. Υπάρχουν ηθοποιοί της γενιάς μου, πάρα πολλοί, καλύτεροι από μένα, δεκάδες. Και τους χαίρομαι πάρα πολύ, γλεντάω με την ψυχή μου να πηγαίνω να τους βλέπω, καμαρώνω γι’ αυτούς», δήλωσε αρχικά.

«Σε μια διαδρομή στη ζωή, από 20 – από 18 χρονών παίζω, και τώρα είμαι 60 – νομίζω ότι θα ήμουν πολύ ανώριμος και δεν θα ‘χα κάνει ένα βηματάκι αν συνέχιζα να έχω ματαιοδοξίες έντονες, τρομερά φιλοδοξίες. Το αργότερο σε 20 χρόνια, αν είμαι εξαιρετικά τυχερός, δεν θα είμαι εδώ. Θα έχω αποδημήσει εις Κύριον. Αυτά τα 20 χρόνια, γαλήνη χρειάζομαι, καλούς ανθρώπους γύρω μου, αγάπη, αλληλεγγύη. Καθώς κάνω όλη αυτή τη διαδρομή της ζωής, έχω καταλήξει στο συμπέρασμα ότι καμαρώνω πολύ για μένα που είμαι ένας αλληλέγγυος άνθρωπος. Που όταν ο διπλανός μου χάνει το σπίτι του γιατί τον βγάζει έξω μια τράπεζα, ξυπνάω στις 6 το πρωί για να πάω εκεί πέρα να βάλω το σώμα μου μπροστά απ’ τα ΜΑΤ να το σώσουμε.

Καμαρώνω πολύ να είμαι αλληλέγγυος με νέους συναδέλφους μου, που δεν ξέρουν πού πάνε τα 4 μόλις βγαίνουν στη σκηνή και θέλω να τους έχω σαν παιδιά μου. Αυτές οι αξίες για μένα έχουν μεγαλύτερη σημασία από το αν είμαι κάποιος μέγας. Και μην ξεχνάμε και ότι, όπως έλεγε ο Κιμούλης ο Γιώργος, ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε πού βρισκόμαστε. Είμαστε στην άκρη του πουθενά, σε μια κουκίδα που δεν φαίνεται καν στο χάρτη. Τι θα ‘πρεπε να έχουμε τρελαθεί τελείως αν ήμασταν πολίτες της Αμερικής και ήμασταν στο Μανχάταν;», είπε ακόμα ο Κλέων Γρηγοριάδης.

Αμέσως μετά μίλησε για τους γιατρούς γονείς του, αναφέροντας: «Είχα ένα μεγάλο προνόμιο. Και η μαμά μου γιατρός, η οποία ζει ακόμα, και η αδερφή μου γιατρός, να μη σας πω ότι και ο γαμπρός μου είναι καθηγητής Μοριακής Βιολογίας και κατά κάποιο τρόπο πολύ κοντά. Είχα ένα πολύ μεγάλο προσόν, ένα πολύ μεγάλο δώρο της τύχης.

Οι γονείς μου πάντα λέγαν, από παιδί που ήμουν, δηλαδή 18 – 20 χρονών, ότι εμείς δυστυχώς καταφέραμε να γίνουμε μόνο επιστήμονες, αλλά τουλάχιστον η οικογένειά μας αξιώθηκε να βγάλει έναν καλλιτέχνη. Και αυτό δείχνει μια ιδεολογία γι’ αυτούς τους ανθρώπους ή δείχνει μια άλλη προσέγγιση. Στην οικογένειά μου, στο σπίτι μου, ήταν πιο σπουδαία η τέχνη από την επιστήμη».

«Και να σας πω και κάτι ακόμα για να γελάσετε – ή μπορεί να γελάσουν κι αυτοί που μας ακούνε – όταν άρχισα να παίζω τηλεόραση και άρχισα με το να παίζω στο “Και οι παντρεμένοι έχουν ψυχή” και αμέσως μετά το “Κάτι τρέχει με τους δίπλα”, ο πατέρας μου αντέδρασε αμέσως και μου είπε “γιατί ρε φίλε; Είσαι τόσο καλός ηθοποιός”. Αυτός το πίστευε “μην το κάνεις αυτό. Θα καταστρέψεις τη ζωή σου. Θα σου δίνω εγώ τα χρήματα που θα παίρνεις στην τηλεόραση”, μου είπε. Θεωρούσε ότι θα πέσω στο επίπεδο», είπε ακόμα.

Έ«τσι ήταν τα πράγματα. Τότε οι ηθοποιοί ντρέπονταν να μπλέξουν με την τηλεόραση. Αυτό ήταν ένα κόμπλεξ που καλώς καταρρίφθηκε κατά τη γνώμη μου, γιατί οι άνθρωποι που ασχολούνται με τις τέχνες πρέπει να δοκιμάζουν, να ασκούνται σε όλες τις εφαρμογές της τέχνης τους. Η σχολή μας δεν εκτιμούσε καθόλου την τηλεόραση και έτσι επομένως δεν είχαμε εκπαίδευση. Η αλήθεια είναι ότι αντιστάθηκα πολύ. Αντιστάθηκα, τα πρώτα χρόνια μου γίναν προτάσεις για σίριαλ που δεν έκανα. Αλλά μετά, κάτι με έτρωγε να δω αν μπορώ να το κάνω αυτό», διευκρίνισε στη συνέχεια ο Κλέων Γρηγοριάδης.

«Θα ήθελα να είμαι ειλικρινής απέναντί σας και απέναντι σε αυτούς που μας ακούν. Δεν θεωρώ τη συμμετοχή μου στην τηλεόραση – 16 σειρές έχω παίξει, τις περισσότερες σαν πρωταγωνιστής – ότι ήταν κάτι που ήταν πολύ σπουδαίο. Και δεν εννοώ… δεν μιλάω για την τηλεόραση, μιλάω για μένα, για τα δικά μου. Θεωρώ ότι είμαι ένας επαρκής ηθοποιός στο θέατρο», είπε ακόμα ο Κλέων Γρηγοριάδης.

Επίσης, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στην πολιτική καθώς και στην παράσταση «Μαρτυρία μιας κλεμμένης εφηβείας» στην οποία πρωταγωνιστεί.