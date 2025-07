Κόνι Φράνσις: Ο βιασμός, η προσωρινή απώλεια φωνής και το viral τραγούδι στο TikTok 63 χρόνια μετά την κυκλοφορία του

Θρήνος για τον θάνατο της θρυλικής τραγουδίστριας της κάντρι και ποπ μουσικής, Κόνι Φράνσις, γνωστής για το εμβληματικό τραγούδι της «Pretty Little Baby» – το οποίο έγινε viral στο TikTok 63 χρόνια μετά την κυκλοφορία του.

Η Κόνι Φράνσις πέθανε σε ηλικία 87 ετών. Ο θάνατός της θρυλικής τραγουδίστριας επιβεβαιώθηκε μέσω ανάρτησης στα social media από τον στενό της φίλο και διαχειριστή των πνευματικών της δικαιωμάτων, Ρον Ρόμπερτς.

Στην ανακοίνωσή του στο Facebook ανέφερε: «Με βαριά καρδιά και βαθιά θλίψη σας ανακοινώνω τον θάνατο της αγαπημένης μου φίλης Κόνι Φράνσις χθες το βράδυ. Ξέρω ότι η Κόνι θα ενέκρινε το γεγονός ότι οι θαυμαστές της είναι από τους πρώτους που θα μάθουν για αυτά τα θλιβερά νέα».

Τον προηγούμενο μήνα, η Φράνσις είχε ακυρώσει μια προγραμματισμένη εμφάνιση και είχε εισαχθεί σε ΜΕΘ λόγω «ακραίου πόνου». Στις 2 Ιουλίου, σε ανάρτησή της στο Facebook, ενημέρωνε το κοινό για την κατάστασή της, γράφοντας ότι υποβαλλόταν σε εξετάσεις για να εντοπίσει από πού προέρχονταν οι πόνοι που αντιμετώπιζε.

Τι τραγούδι που έγινε viral στο TikTok 6 δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του

Ένα σχεδόν άγνωστο τραγούδι από τη δεκαετία του 1960 ανέβηκε στα μουσικά charts για πρώτη φορά, αφού έγινε viral στο TikTok. Μόλις πριν ένα μήνα. Πρόκειται για το κομμάτι «Pretty Little Baby» που κυκλοφόρησε αρχικά το 1962.

Η ίδια σχολίασε πρόσφατα τη viral επιτυχία του τραγουδιού της μέσα από την επίσημη σελίδα της στο Facebook.

Έγραψε χαρακτηριστικά: «Ευχαριστώ το TikTok και τα μέλη του για την υπέροχη – και τόσο απρόσμενη – αποδοχή της ηχογράφησής μου του 1961, “Pretty Little Baby”. Το έμαθα για πρώτη φορά όταν ο [πρόεδρος της Concetta Records, Ron Roberts] με κάλεσε να μου πει ότι έχω “ένα viral hit”. Μη γνωρίζοντας τη σύγχρονη ορολογία της μουσικής βιομηχανίας, η πρώτη μου αντίδραση ήταν: “Τι είναι αυτό;”».

Σε ξεχωριστό δελτίο τύπου, η Φράνσις πρόσθεσε: «Είμαι ενθουσιασμένη και συγκινημένη με την επιτυχία του “Pretty Little Baby”. Ηχογράφησα αυτό το τραγούδι πριν από 63 χρόνια, και το να γνωρίζω ότι μια ολόκληρη νέα γενιά μαθαίνει τώρα ποια είμαι και ποια είναι η μουσική μου, με συγκινεί βαθιά. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ TikTok».

Σύμφωνα με το Billboard, το τραγούδι έχει φτάσει σχεδόν 15 εκατ. προβολές μέσα στο 2025, συγκεντρώνοντας πάνω από 10 δισ. προβολές συνολικά στα διάφορα TikTok sounds.

Η πρώτη γυναίκα που κατέκτησε το Νο1 στο Billboard Hot 100

Η Κόνι Φράνσις υπήρξε μία από τις πιο δημοφιλείς τραγουδίστριες της δεκαετίας του 1950 και των αρχών του ’60, με επιτυχίες όπως τα «Who’s Sorry Now?», «My Heart Has A Mind Of Its Own», «Where the Boys Are» και «Don’t Break The Heart That Loves You». Ήταν η πρώτη γυναίκα που κατέκτησε το Νο1 στο Billboard Hot 100 με το τραγούδι της «Everybody’s Somebody’s Fool» το 1960 ως σόλο καλλιτέχνης.