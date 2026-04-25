Παναγιώτης Στάθης: «Βλέπω έναν μεγάλο πλουραλισμό, παρά το γεγονός ότι τα προϊόντα εν τέλει μοιάζουν»

Με αφορμή την καθημερινή του παρουσία στο «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Στάθης έκανε αναφορά στις πρωινές εκπομπές κατά τη συνέντευξη που έδωσε στο ένθετο Τύπος Tv και τη δημοσιογράφο Κατερίνα Θεοδωροπούλου.

Ανάμεσα σε πολλά ο δημοσιογράφος, Παναγιώτης Στάθης, αναφέρθηκε αφενός στο κομμάτι της τηλεθέασης της ενημερωτικής εκπομπής και αφετέρου στην εικόνα των εκπομπών στην πρωινή ζώνη.

Την τηλεθέαση την κοιτάς; Σε επηρεάζει;

Προφανώς και την κοιτάω. Επηρεάζει τις αποφάσεις μας πολλές φορές, αν δούμε πως δημιουργείται ένα μοτίβο. Επειδή τις εκπομπές τις κάνουμε για να τις βλέπει ο κόσμος και όχι να λέμε μεταξύ μας πόσο καλοί είμαστε, αν δούμε πως κάτι δεν έχει αποδοχή, προφανώς προσαρμοζόμαστε. Απλώς, πρέπει να έχουμε υπομονή και, κυρίως, επιμονή στο πλάνο μας και στην κεντρική ιδέα που δημιουργήσαμε για την εκπομπή. Να μη νοθεύουμε τις ιδέες μας με τα συγκυριακά σκαμπανεβάσματα της τηλεθέασης. Οι πολυκατοικίες χτίζονται σιγά σιγά, όχι σε ένα βράδυ.

Πως βλέπεις την πρωινή ζώνη όπως έχει διαμορφωθεί; Ενημέρωση από τις 05:00, infotainment εκπομπές, «καθαρόαιμα» ενημερωτικά μαγκαζίνο.

Βλέπω έναν μεγάλο πλουραλισμό, παρά το γεγονός ότι τα προϊόντα εν τέλει μοιάζουν. Πολύ σκληρή και ανταγωνιστική ζώνη με μεγάλες απαιτήσεις. Η διαφοροποίηση ζώνης έχει να κάνει με τη δική μας εκπομπή, που είναι το μόνο προϊόν το οποίο είναι καινούργιο και προσπαθεί να βρει τον δρόμο του.

Είναι πάντως μια ζώνη με μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί πάντα έχει σημασία όταν σε επιλέγει κάποιος να μπεις πρωί πρωί στο σπίτι του να του πεις την πρώτη “καλημέρα”. Είναι πολύ τιμητικό και, κυρίως, γεννά μεγάλες υποχρεώσεις απέναντι στον κόσμο, ώστε να γίνεις ο φορέας που μεταφέρει τη φωνή του σε μια εποχή πολύ δύσκολη, με τον κόσμο να δοκιμάζεται σε πολλά επίπεδα.