Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Ανοιξιάτικη βόλτα με τους γιους της, δίπλα στη θάλασσα

Full time mummy είναι τα τελευταία χρόνια η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και το απολαμβάνει.

Η γνωστή παρουσιάστρια απέχει από τα τηλεοπτικά δρώμενα και μεγαλώνει τους δύο γιους που έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της, Βασίλη Σταθοκωστόπουλο. Την Πέμπτη (12.03.2026) η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου άφησε στην άκρη κάθε υποχρέωση και πέρασε ποιοτικό χρόνο με τους γιους της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα μοιράστηκε και φωτογραφίες από τη βόλτα που έκαναν δίπλα στο κύμα. Το πρόγραμμά τους περιελάβανε περίπατο και πολύ παιχνίδι.

«My real happiness! Little explorers. Υ.Γ. Σήμερα κάναμε κοπάνα από όλα και βγήκαμε για βόλτες και παιχνίδια»,

View this post on Instagram A post shared by Konstantina Spyropoulou (@konstantinaspyropoulou)

Σημειώνεται ότι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος παντρεύτηκαν το 2022, λίγο πριν τη γέννηση του πρώτου τους γιου, του Βλάσση. Το καλοκαίρι του 2024 η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους, τον γιο τους, Βασίλη, που ολοκλήρωσε την ευτυχισμένη τους οικογένεια.