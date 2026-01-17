Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και Βασίλης Σταθοκωστόπουλος στο παιδικό πάρτι για τα γενέθλια του τρίχρονου γιου τους

Ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος και η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ετοίμασαν πάρτι για τα τρίτα γενέθλια του γιου τους, Βλάσση και έδειχναν να το απολαμβάνουν. Οι ευτυχισμένοι γονείς υποδέχτηκαν τους καλεσμένους και ήταν παρόντες ώστε όλα να κυλήσουν όπως τα είχαν σχεδιάσει. Σε εικόνες που δημοσιοποίησαν στα social media, έδωσαν μια γεύση από τα όσα συνέβησαν, σε μια ημέρα ξεχωριστή για το μεγαλύτερο από τα δύο παιδιά τους.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από τη γιορτή, δημοσιεύοντας βίντεο και φωτογραφίες από το πάρτι, αλλά και από την εντυπωσιακή, πανύψηλη τούρτα με τους αγαπημένους σούπερ ήρωες του μικρού. Δίπλα της, στις περισσότερες εικόνες βρισκόταν ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος.

Ο μικρός βρισκόταν στην αγκαλιά της μητέρας του, όταν αποκαλύφθηκε η εντυπωσιακή τούρτα, με φόντο τα πολύχρωμα μπαλόνια, που έδιναν πιο εορταστικό τόνο στο γενέθλιο πάρτι.

Το ζευγάρι απολαμβάνει μια ιδιαίτερα χαρούμενη οικογενειακή περίοδο, έχοντας πλέον δύο παιδιά. Παντρεύτηκαν το 2022, λίγο πριν τη γέννηση του Βλάσση, ενώ το καλοκαίρι του 2024 η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους, τον γιο τους, Βασίλη.

