Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και Βασίλης Σταθοκωστόπουλος τα «έσπασαν» στα μπουζούκια – Εικόνες από την έξοδό τους

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και Βασίλης Σταθοκωστόπουλος αποφάσισαν να διασκεδάσουν στα μπουζούκια και έκλεισαν τραπέζι στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζονται ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας. Το ζευγάρι έδειχνε να το απολαμβάνει και δεν πέρασε απαρατήρητο. Αγκαλιασμένοι κατά διαστήματα, τραγουδούσαν τις επιτυχίες των δύο καλλιτεχνών, με φωτογράφους να εστιάζουν πάνω τους.

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου είχε μιλήσει προ ημερών για την φημολογούμενη επιστροφή της στην τηλεόραση και είχε αποκαλύψει πως βρίσκεται σε συζητήσεις. Ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος βρίσκεται διαρκώς δίπλα της και την στηρίζει.

Οι δυο τους έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, που έδωσαν άλλο νόημα στις ζωές τους. Τον δυο ετών, Βλάσση και τον δέκα μηνών, Βασίλη. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, έχει αφοσιωθεί πλήρως στην ανατροφή των παιδιών της, παράλληλα όμως φροντίζει να κάνει και άλλα πράγματα που την ευχαριστούν.

Η νυχτερινή έξοδος στα μπουζούκια, παραμονές των φετινών Χριστουγέννων, ήταν όπως φαίνεται απολαυστική για την ίδια και τον σύζυγό της. Στις εικόνες του πρακτορείου NDP φαίνεται το ζευγάρι να απολαμβάνει το πρόγραμμα.

Υπενθυμίζεται πως η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου παντρεύτηκε με τον Βασίλη Σταθοκωστόπουλο με πολιτικό γάμο στις 2 Οκτωβρίου 2022. Ο γάμος έγινε σε πολύ στενό κύκλο, με μόλις δέκα καλεσμένους, στο δημαρχείο της Βούλας ‑ Βάρης‑Βουλιαγμένης.

Ένα χρόνο μετά το ζευγάρι απέκτησε τον πρώτο του γιο, τον Βλάσση και ένα χρόνο αργότερα, υποδέχτηκε και τον δεύτερο γιο του, Βασίλη.

