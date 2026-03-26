Παύλος Ντε Γκρες: «Όλα είναι fake news ότι αγόρασα σπίτι, μην τα διαβάζετε, μην τα ακούτε»

Νέες δηλώσεις παραχώρησε ο Παύλος Ντε Γκρες, ο οποίος αυτό το διάστημα βρίσκεται ξανά στην Ελλάδα. Ο πρωτότοκος γιος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι τα δημοσιεύματα που τον ήθελαν πρόσφατα να αγόρασε ένα πολυτελές διαμέρισμα στην Ηρώδου Αττικού είναι fake news.

Ο Παύλος Ντε Γκρες μίλησε στην εκπομπή «Το πρωινό» μετά την παρακολούθηση της παρέλασης της 25ης Μαρτίου στην Αθήνα και τα όσα είπε προβλήθηκαν το πρωί της Πέμπτης (26.03.2026). Μάλιστα, αναφέρθηκε και στην επικείμενη επίσκεψή του στο Άγιον Όρο αλλά και στα σχέδια του γιου του, Κωνσταντίνου.

«Χρόνια πολλά να πούμε… Ήταν μια τέλεια μέρα, χαρήκαμε πάρα πολύ να βλέπουμε τα παιδιά να κάνουν την παρέλαση, ήταν ό,τι πρέπει. Παίρνουμε θάρρος μ’ αυτά», είπε αρχικά ο Παύλος Ντε Γκρες.

«Αναμένουμε το χαρτί του Κωνσταντίνου για να μπει στον Στρατό, αυτό θα το δει σιγά σιγά. Περιμένουμε τώρα να τελειώσουν τα διάφορα στοιχεία που πρέπει να περάσουν», ανέφερε στη συνέχεια για τον γιο του.

Σχετικά με τα μελλοντικά σχέδια του γιου του που έχει τελειώσει και μέσα μαζικής ενημέρωσης, σημείωσε: «Θα δούμε τι θα κάνει, το ψάχνουμε. Σιγά σιγά θα τα βρούμε, όπως προκύψουν τα πράγματα, θα τα δείτε κι εσείς τι γίνεται. Αλλά είναι νωρίς ακόμα να σας πω ακριβώς τι θα γίνει. Αλλά μετά το Πάσχα μπορεί να τα δείτε».

Παράλληλα, ο Παύλος Ντε Γκρες αναφέρθηκε στο επικείμενο ταξίδι του στο Άγιον Όρος.

«Θα επισκεφθώ το Άγιον Όρος, τώρα το Σαββατοκύριακο να είμαι εκεί», σημείωσε αμέσως μετά.

Όσο για το αν θα τον υποδεχτεί εκεί ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους, Αλκιβιάδης Στεφανής, ο Παύλος Ντε Γκρες σημείωσε: «Λογικά ναι, νομίζω ότι αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία θα μπορούσαμε να συζητήσουμε άμα γίνει. Δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω απ’ αυτό… Αλλά νομίζω ότι επειδή είναι και αρχηγός εκεί, λογικά έτσι, θα τον δούμε».

Τέλος, ο Παύλος Ντε Γκρες κλήθηκε να απαντήσει σχετικά με την αγορά ενός σπιτιού που φέρεται να έκανε πρόσφατα, αποκαλύπτοντας ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο.

«Όλα είναι fake news (σ.σ. ότι αγόρασα σπίτι). Μην τα διαβάζετε, μην τα ακούτε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ», είπε χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Espresso», ο Παύλος ντε Γκρες, κάποιες φήμες που κυκλοφορούσαν σε μεσιτικούς κύκλους ανέφεραν ότι προέβη σε αγορά πολυτελούς ρετιρέ διαμερίσματος σε ιστορική πολυκατοικία επί της οδού Ηρώδου Αττικού, σε απόσταση αναπνοής από το Μέγαρο Μαξίμου και με μοναδική θέα στον πρώην Εθνικό Κήπο.