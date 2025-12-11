Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Δεν ξέρω πόσα χρήματα έπαιρνε ο Αντώνης Λουδάρος στην εκπομπή μου, δεν τον πλήρωνα εγώ

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και Αντώνης Λουδάρος είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν, με την παρουσιάστρια να καλείται να σχολιάσει τις πρόσφατες δηλώσεις που έκανε ο ηθοποιός, όταν δήλωσε αδικημένος επαγγελματικά.

Για τα δημοσιεύματα που κυκλοφόρησαν για τον Αντώνη Λουδάρο και χρήματα που έπαιρνε στη συνεργασία τους, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου απάντησε: «Δεν ξέρω πόσα χρήματα έπαιρνε ο Αντώνης Λουδάρος στην εκπομπή μου, δεν τον πλήρωνα εγώ. Εγώ έχω εικόνα μόνο για τα χρήματα που κλείνω εγώ», .

«Έχει συμβεί να μου επιβάλει το κανάλι συνεργάτη που δεν ήθελα. Το αντιμετώπισα με υπομονή και ψυχραιμία», σημείωσε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

Να θυμίσουμε ότι ο Αντώνης Λουδάρος μιλώντας στον Κωνσταντίνο Καμέα δήλωσε αδικημένος επαγγελματικά, έχοντας κάνει δουλειές που δεν θα ήθελε να τις έχει κάνει.

«Έχω αδικήσει εγώ τον εαυτό μου, όχι οι άλλοι. Πάντα ήμουν συγκαταβατικός, δεν είχα πλάτες από πίσω μου, δεν είχα κανέναν. Ήμουν εγώ μόνος μου, ο μπαμπάς μου τορναδόρος, η μαμά μου οικιακά. Έχω κάνει δουλειές που θα έπρεπε να μην της έχω κάνει», είπε ο ηθοποιός προκαλώντας έντονες συζητήσεις με τις δηλώσεις του.

«Δεν μπορώ να απαντήσω για το αν θα είμαι στο νέο κύκλο του “My Style Rocks”, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είμαι πολύ κοντά στην τηλεοπτική επιστροφή μου. Θα γίνει τον Σεπτέμβριο», είπε αρχικά η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.

«Τώρα από εσάς μαθαίνω ότι κυκλοφόρησε ένα ρεπορτάζ ότι είμαι έγκυος. Δεν ενοχλήθηκα. Δεν είμαι έγκυος, είμαι ξεκάθαρη…», είχε αναφέρει προ μηνών η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου.