Κωνσταντίνος Αργυρός: «Αλβανία, η αγάπη σου είναι αξέχαστη» έγραψε σε ανάρτησή του μετά τη συναυλία του

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει στην Αλβανία μετά την αγάπη που πήρε στη συναυλία του
Λίγες ώρες μετά την συναυλία του στην Αλβανία, ο Κωνσταντίνος Αργυρός μοιράστηκε μια καλοκαιρινή φωτογραφία με τους διαδικτυακούς του φίλους, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για το κοινό που βρέθηκε κοντά του.

Συγκεκριμένα, ο δημοφιλής τραγουδιστής έκανε μια ανάρτηση στο Instagram, ευχαριστώντας θερμά το κοινό στην πρόσφατη συναυλία του στην Αλβανία, για τη στήριξη και την αγάπη του. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, που συνεχίζει την περιοδεία του, έστειλε μέσω της λεζάντας του μήνυμα ότι ανυπομονεί να επιστρέψει σύντομα στη γειτονική χώρα.  

 
 
 
 
 
«Αλβανία, η αγάπη σου είναι αξέχαστη. Από το πρώτο τραγούδι μέχρι το τελευταίο, γέμισες την καρδιά μου. Σε νιώθω στην ψυχή μου. Μέχρι την επόμενη φορά», έγραψε ο Κωνσταντίνος Αργυρός. 

