Κωνσταντίνος Αργυρός για Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Έχω γνωρίσει έναν άνθρωπο που αγαπάει τη χωρά μου και θέλει να βοηθήσει»

«Του έχω πάρει δώρο αλλά το καλύτερο δώρο για το παιδί μου είναι ο χρόνος μας», είπε για τον γιο του, Βασίλη
Κωνσταντίνος Αργυρός
O Κωνσταντίνος Αργυρός / NDP PHOTO

Μία από τις καλύτερες φάσεις της ζωής του διανύει ο Κωνσταντίνος Αργυρός, αφού τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική του ζωή όλα πηγαίνουν άψογα.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής μίλησε για τη γνωριμία του με την Αμερικανίδα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν ασχολείται με την πολιτική. Παράλληλα, ο Κωνσταντίνος Αργυρός απαντώντας σε όλες τις ερωτήσεις του Γρηγόρη Μπάκα για λογαριασμό της εκπομπής «Το πρωινό» αναφέρθηκε στον γιο του, Βασίλη. 

Στις δηλώσεις του Κωνσταντίνου Αργυρού προβλήθηκαν το πρωί της Παρασκευής (19.12.2025) ο γνωστός καλλιτέχνης τόνισε: «Ζoύμε ωραίες στιγμές στο εξωτερικό, οι Έλληνες του εξωτερικού είναι δύο φορές Έλληνες».

«Δεν ασχολούμαι με πολιτικά. Έχω γνωρίσει έναν άνθρωπο που αγαπάει πολύ τη χωρά τη δική μου και θέλει να βοηθήσει με τον δικό της τρόπο», απάντησε όταν ερωτήθηκε για την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Παράλληλα, εξομολογήθηκε ότι το καλύτερο δώρο για τον γιο του, που είναι ενός έτους και κάνει τα πρώτα του βήματα, είναι ο χρόνος που περνάνε μαζί. 

«Το καλύτερο πράγμα είναι η οικογένεια. Το πιο όμορφο δώρο στον κόσμο. Μου λείπει πολύ όταν είμαι στο εξωτερικό, αλλά και όταν είμαι εδώ. Κάνουμε συνέχεια βιντεοκλήσεις. Ο γιος μου άρχισε να κάνει τα πρώτα του βήματα. Ανυπομονώ να τον παίρνω μαζί μου εκεί που είμαι.

Του έχω πάρει δώρο αλλά το καλύτερο δώρο για το παιδί μου είναι ο χρόνος μας. Εκτός από τα υλικά, θέλω να του προσφέρω τον χρόνο μου ή να είναι μαζί μου η να είμαι εγώ μαζί του. Αυτό για εμένα είναι το ιδανικό και το απόλυτο».

